Frontignan - La ville accueille de nouveaux jeunes volontaires européens

Mardi 26 octobre 2021, quatre nouveaux volontaires au Corps Européen de Solidarité (ex SVE) étaient accueillis en salle d’honneur par le maire et ses adjoints.



Ce fut l’occasion de demander à Ivo, arrivé en mai dernier, de leur poser quelques questions sur leurs attentes et leurs craintes…

Soucieuse d’encourager la mobilité des jeunes ainsi que leur engagement dans des projets d’intérêt général, la Ville participe activement, depuis 2008, au dispositif du Corps européen de solidarité (ex Service volontaire européen). Alors qu’elle vient d’obtenir une labellisation pour 4 ans par l’Europe, via l’Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport/Corps européen de solidarité, pour accueillir et faire partir des volontaires, dont deux sont déjà accueillis à la Direction Culture de Frontignan la Peyrade depuis mai dernier (jusqu’au 31 janvier 2022), la Ville accueille 5 nouveaux jeunes volontaires, d’octobre 2021 à septembre 2022.

Durant cette année, Irene Costa et Juan Carlos Rojas (Espagne), Ioris Grueter (Allemagne), Giuliana Borrata (Sicile) et Asma Thamri (Tunisie), qui travailleront à l’organisation du salon de la mobilité internationale des jeunes en mai 2022, sont accompagnés et accueillis par des services municipaux (Culture et Jeunesse), des établissements scolaires (Collège Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse La Salle, Lycée Maurice-Clavel) ou encore par l’association Les petits frères des pauvres.

