Occitanie - Pour valoriser l'occitan et le catalan, la Région mobilise les initiatives citoyennes pour Total Festum

Afin d'imaginer la 17ème édition du festival Total Festum, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance un appel à projet à destination des collectivités, communes, associations culturelles, organismes publics et citoyens. Il vise à soutenir des actions, initiatives et événements sur l'ensemble du territoire, qui font la promotion, diffusent et transmettent les langues et cultures catalane et occitane. Ces projets sont le résultat de mobilisations collectives locales en faveur de la promotion et de la vivacité des langues et des cultures de notre territoire.

« Le festival Total Festum est un événement culturel bien ancré sur notre territoire, qui fait vivre nos langues et cultures régionales. Manifestation conviviale, nous avons à cœur d'impliquer les citoyens et les associations dans l'organisation de ce festival. C'est grâce à leur engagement que chaque édition est une réussite. Les langues catalane et occitane sont le socle de notre identité régionale, de notre patrimoine culturel. Il est important de les protéger et de les faire perdurer. La Région a toujours répondu présente pour les défendre. C'est le sens de mon engagement en faveur de la loi MOLAC et de mon soutien aux acteurs régionaux et nationaux après les déboires qu'elle a connus.

Après deux années difficiles à cause du Covid-19, le secteur culturel et notamment le secteur du spectacle vivant, peine à redémarrer et à retrouver son public habituel. La Région reste donc mobilisée aux côtés des acteurs culturels régionaux en maintenant son soutien pour l'organisation des manifestations culturelles sur le territoire. » a notamment déclaré Carole Delga.

Les projets présentés dans le cadre de cet appel à projets viseront la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de transmission, l'organisation de spectacles ou projets culturels en catalan ou occitan, la valorisation du patrimoine culturel immatériel, marqueur fort de l'identité régional. Enfin, les projets devront favoriser la mise en œuvre d'un travail participatif et collaboratif entre le porteur de projet et la collectivité accueillant la manifestation.

Les événements proposés devront également s'adresser au grand public : enfants, adultes, touristes, habitants de la région, scolaires... La Région Occitanie apportera une aide financière à chaque projet sélectionné.

Depuis sa création, le festival a pris une grande ampleur et s'est développé sur l'ensemble des 13 départements, investissant plus de 100 communes chaque année.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu'au 15 novembre à l'adresse suivante : languesetculturesregionales@laregion.fr

Pour plus d'information : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Total-Festum-Feu-de-la-Saint-Jean-2022