Sète - Bienvenue dans l'aventure du défi des jours heureux

Ce mercredi 27 octobre 2021 s’est créé le comité local « Le défi des jours heureux » à l’Espace Citoyen 19 rue Honoré Euzet à Sète.

L’objectif est de rassembler les citoyennes et citoyens qui partagent des valeurs écologiques, démocratiques et sociales pour construire de manière collaborative un programme de société et une réelle alternative pour les prochaines élections dont les présidentielles 2022.

Les prochaines rencontres du comité auront lieu les mercredis 10 novembre, 24 novembre et 8 décembre à l’Espace Citoyen à 18h.

Les initiatives à venir :

Signature de la pétition pour les transports publics gratuit du 6 au 13 novembre :

Le 6/11 à 10h devant le Flore

Le 7/11 à 10h Puces place de la République

Le 8/11 à 10h au marché de l’Ile de Thau

Ce mercredi 27 octobre 2021 s’est créé le comité local « Le défi des jours heureux » à l’Espace Citoyen 19 rue Honoré Euzet à Sète.

L’objectif est de rassembler les citoyennes et citoyens qui partagent des valeurs écologiques, démocratiques et sociales pour construire de manière collaborative un programme de société et une réelle alternative pour les prochaines élections dont les présidentielles 2022.

Les prochaines rencontres du comité auront lieu les mercredis 10 novembre, 24 novembre et 8 décembre à l’Espace Citoyen à 18h.

A partir du 16 novembre sur les marchés « Nos propositions » pour améliorer le pouvoir d’achat

Rencontre publique le 26 novembre à 18h30 salle Tarbouriech dans le cadre des 100 ans du PCF « Les jours heureux – Reconquête sociale 36/48, diffusion du film La vie est à nous » avec la participation de Guillaume Roubaud-Quashie le vendredi 26 novembre à la salle Tarbouriech

Rencontre publique le 10 décembre à 18h30 salle Tarbouriech dans le cadre des 100 ans du PCF conférence débat « Le PCF, les intellectuels, les artistes avec la participation de Denis Lanoy, Marie-Pierre Vieu, Moni Grégo