Toulouse - 3e édition du Rallye des Pépites Toulousaines Spécial Emploi

3e édition du Rallye des Pépites Toulousaines – Spécial Emploi : Inscriptions ouvertes

Rendez-vous le mardi 16 novembre, en vidéo - Gratuit, sur inscription (avant le 8 novembre) : www.rallyedespepites.com

En 2021, le Rallye des Pépites continue de se réinventer et propose, pour cette 3e édition toulousaine, un rendez-vous spécial Emploi destiné aux demandeurs d’emploi, aux jeunes en recherche de stage ou d’apprentissage, le mardi 16 novembre entre 9h30 et 16h. Au programme pour les participants : défis, ateliers interactifs, découverte ludique des différents métiers, mais aussi candidatures « pitchées » en vidéo.

Le Rallye des Pépites Toulousaines Spécial Emploi, comment ça marche ?

Après s’être inscrits sur le site, les équipages (constitués de 1 à 4 personnes), munis d’une mallette entreprise (documents à imprimer pour répondre aux différents challenges) et de l’application dédiée, rencontrent, au fil de la journée et en vidéo, 5 entreprises toulousaines, les fameuses Pépites ! Celles-ci présentent leur activité, leurs métiers et les postes à pourvoir façon « vis ma vie », à travers des défis et animations interactives. Une journée qui se clôture avec un atelier « Pitch ton CV et ta motivation en vidéo » pour aider les participants à candidater.

Un nouveau format original pour découvrir des métiers sous un nouvel angle et pourquoi pas rencontrer son futur employeur.

Quelles entreprises seront présentes ? Quels postes seront proposés ?

Cette année, les entreprises étapes sont au nombre de 5 : Action, RTE, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, la SNCF et Castorama participeront à cette 3ème édition du Rallye des Pépites Toulousaines Spécial Emploi.

Les 5 Pépites, issues de secteurs variés, proposeront différents postes : Conseiller / Conseillère de vente, Technicien / Technicienne de maintenance, Chef / Cheffe de rayon, Manager commercial, Infirmier / Infirmière, Responsable de magasin, Aiguilleur / Aiguilleuse du rail…

« Parce qu’il a fallu s’adapter à l’actualité sanitaire mais aussi économique, nous avons imaginé un Rallye des Pépites Toulousaines spécial Emploi, destiné aux personnes qui souhaitent découvrir un métier, recherchent une orientation, un stage, un apprentissage, un emploi ou sont en reconversion professionnelle » souligne Ethel Le Bobinnec, Présidente et Fondatrice de l’événement.