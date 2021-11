Frontignan - Les parkings frontignanais sont toujours gratuits, avec quelques règles pour certains

Jouxtant le récemment inauguré boulevard des Républicains espagnols, le nouveau parking paysager, dit de l’ancienne gare de marchandises, accueille ses premiers véhicules depuis le 26 juillet dernier. Entièrement gratuit, il est en partie soumis à une limitation de durée de stationnement de 3h. L’autre zone reste accessible sans restriction, tout comme de nombreux parkings en ville.

Réalisé dans le cadre du plan local de déplacement doux, ce nouveau parking propose 230 places, toujours gratuites, situées de part et d’autre du boulevard des Républicains espagnols. Côté Sud, sur la partie goudronnée, 120 places (dont 3 PMR et 2 véhicules électriques avec bornes de rechargement), offrent une possibilité de stationnement en zone bleue, ici jusqu’à 3h (contre 1h30 sur les autres zones bleues de la commune). Les cent places restantes se situent de l’autre côté du boulevard, côté Nord, sur la partie non goudronnée et est accessible sans réglementation.

Le parking propose également des places pour les 2 roues ou encore des arceaux pour vélos et autres places affectées au stationnement moto.

Si, depuis l’ouverture, une tolérance est appliquée sur la partie en zone bleue, la réglementation en vigueur sera bel et bien appliquée à l’issue d’une nouvelle campagne d’information (notamment à l’aide de prospectus).

D’autres solutions de stationnement longue durée

Depuis la mise en place de la zone bleue en 2007, le nombre de places réglementées dans la durée n’a cessé d’augmenter pour répondre au besoin, tout en maintenant une large offre de stationnement dit libre (sans limitation de durée).