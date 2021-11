Frontignan - 2 Frontignanais sur les marches des podiums des Championnats du monde de Qwan Ki Do

Le week-end des 23 et 24 octobre derniers, se sont déroulés les championnats du monde de Qwan Ki do, à huis clos dans plusieurs capitales du monde et diffusée en direct sur la page de la Fédération internationale Qwan Ki Do. La Ville de Frontignan la Peyrade félicite ses 2 champions, Julien Azemard, champions du monde en catégorie ceinture noire 2e dang et Jérémy Bouquet, 3e ex aequo dans la catégorie ceinture noire 1ère dang, qui représentaient la France lors de ce grand week-end.

Cette année 2021 a marqué la 40e année de Qwan Ki Do dans le monde. Un championnat anniversaire donc, pour lequel Romain Bouquet et Julien Azemard ont présenté leurs Quyêns, face caméra devant un jury mondial, et ont su se distinguer de l’ensemble des compétiteurs.

La Ville salue également Laurent Salbego, directeur technique de l’EAM Qwan Ki Do de Frontignan, pour son suivi et son investissement au sein du club et sans qui de tels résultats ne pourraient se concrétiser !

Un art martial made in France

Le qwan ki do (Qwankido, Quan Khi Dao) est un art martial créé en 1981 en France. C’est même à Frontignan la Peyrade que s’est constituée la toute première fédération française de cet art qui puise ses racines en Chine et au Vietnam. Il représente l'aboutissement de plus de 25 ans d'études et de recherches effectuées par un expert des arts martiaux vietnamiens : Maître Pham Xuân Tong, héritier testamentaire du maître Châu Quan Ky. Sa pratique se décline de façon complète avec enchaînements techniques (Quyên), techniques seules, techniques à deux, assauts, armes traditionnelles...