Béziers - 7 entreprises distinguées à la finale Régionale du Prix de la TPE 2021

Prix de la TPE 2021 :

7 entreprises distinguées hier soir lors de la grande finale régionale Mercredi 27 octobre, les TPE lauréates des sélections départementales se sont réunies au Parc des Expositions de Béziers, récemment inauguré, pour la remise Finale Régionale du Prix de la TPE 2021.

C’est dans une ambiance chaleureuse et bienveillante que les lauréats des départements Hérault et Haute-Garonne ont concouru hier à la Grande finale régionale du Prix de la TPE. L’événement a bel et bien rempli sa mission : mettre à l’honneur et en lumière des pépites du territoire.

Les lauréats pour la Finale du Prix sont :

- Prix « ÊTRE », qui récompense un dirigeant qui a su réussir malgré l’adversité, cultiver sa ca-

pacité de résilience grâce à son parcours de vie, les difficultés rencontrées et les expériences

capitalisées :

SYNAXYS à Toulouse

Société de biotechnologie innovante et prestataire de service de R&D pour les études précliniques

sur le système nerveux, Synaxys, pionnière en neuro-ingénierie, propose « 5D-brain », le premier mo-

dèle humain in vitro fiable du système nerveux permettant de réaliser des études fonctionnelles sans

avoir recours au petit animal. Elle est née pour répondre aux problématiques de maladies neuronales

comme l'autisme, la sclérose en plaque et la maladie d’Alzheimer.

- Prix « FAIRE », qui récompense l’entreprise dont le produit ou l'organisation a su s'adapter,

se réinventer et trouver des solutions face aux évolutions et incertitudes de son

environnement :

ACQUA ECOLOGIE à Lunel

Experte dans le traitement et la réutilisation de l'eau pour les milieux terrestres et marins, Acqua

Ecologie propose des solutions innovantes et ultra performantes, capables d’éliminer la presque

totalité des polluants et de recycler l’eau sur site.

Simples, économiques et durables, leurs solutions s’adaptent à tous les milieux, quel que soit le

marché, même dans les environnements les plus extrêmes, tout en minimisant les coûts du cycle de

vie, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.

- Prix « PILOTER », qui distingue la capacité du dirigeant à réagir et se projeter vers l’avenir

tout en donnant du sens et un cap à son équipe :

AGORAGOM à Montpellier

Agoragom est une plateforme marketplace en ligne, destinés aux professionnels, dédiée à l'achat et

la vente de pneus industriels d'occasion pour engins agricoles ou de chantier et poids-lourds. Le but

est de rendre le pneu d’occasion aussi accessible que le pneu neuf en connectant tous les acteurs du

marché, en gérant le paiement sécurisé et le transport au niveau national.

L’idée lui est venue de créer cette plateforme d'achat/vente dédiée au pneu industriel d'occasion

pour organiser le marché et augmenter la probabilité de trouver ce que l'on cherche à l'instant T.

- Prix « REBOND » qui récompense la capacité du dirigeant à considérer les nouvelles con-

traintes et les nouveaux usages post crise pour être innovant et compétitif sur les marchés

du monde d’après :

L'INSTANT FROMAGE à Mauguio

L’INSTANT FROMAGE est une fromagerie créée en 2013 par Willy et Véronique TRARIEUX, avec une

boutique implantée à Mauguio et trois tournées avec des camions magasin. Leur boutique est im-

plantée depuis 8 ans dans la ville.

L’INSTANT FROMAGE permet à ses clients d'accéder à des produits de grande qualité, souvent des

produits rares ou moins connus, avec toutefois les produits classiques d'une fromagerie, mais tou-

jours d'une qualité supérieure, des pépites introuvables partout.

Leur but est de démocratiser une certaine qualité, et surtout de faire connaître au maximum les pro-

ducteurs, coopératives et affineurs avec qui ils travaillent.

Autre nouveauté, le jury a tenu cette année à remettre 2 prix coups de cœur, le Prix « espoir » et le

Prix « ténacité », pour saluer l’engagement de deux TPE méritantes.

Un véritable séquence émotion pour le public présent, très touché par les parcours et le témoignage

de ces 2 dirigeantes au moment de leur distinction.

- Coup de cœur « Espoir » : ORIGIN'AILES à Lacoste

Origin’Ailes, une gamme d’outils cohérents et complémentaires, pour répondre à l’ensemble des be-

soins de prise en charge dans toutes les étapes de la vie d’une personne porteuse d’autisme : un ser-

vice de mise en relation entre famille et intervenants spécialisés, des ateliers pratiques digitalisés

pour aider à la montée en compétences autour de l'autisme, des séances de sensibilisation scolaire

et une application mobile pour faciliter la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et le suivi des

méthodes comportementales.

- Coup de cœur « Ténacité » : TARANAE à l’Union

Taranae, espace de détente personnalisée 100% bio.

L’entreprise se distingue par son offre de soins variée et complémentaire en utilisant du matériel rare

sur la région tel que le bassin de flottaison ou le dôme d’infrathérapie (sauna japonais), alliant massage

et soins du visage. L’espace soin a été entièrement été étudié et conçu par la dirigeante pour offrir à

ses clients un espace fonctionnel et unique. Pour compléter le dispositif, des bureaux sont également

disponibles à la location pour les professionnels du bien-être.

Malgré une période covid compliquée durant laquelle elle n’a touché aucune aide, Chantal VANDELLE

a su maintenir le cap avec enthousiasme et détermination.

Thierry Mathieu, conseil régional et André Deljarry, Président de la CCI Hérault se sont d’ailleurs

engagés à étudier sa situation afin de vérifier son éligibilité aux dispositifs encore en vigueur.

Le Grand Prix de la TPE

Le prix ultime, le Prix de la TPE, a été décerné à l’entreprise qui a séduit unanimement les membres

du jury, toutes catégories confondues :

PLEXIAL COMPOSITES à Gragnague

Spécialisée dans le formage des métaux en feuilles, Plexial Composites est experte dans les habillages

de façades en Alu composites. Suite à la crise sanitaire, l’activité naturelle a été détournée pour réali-

ser des hygiaphones (ou écran de protection contre la Covid19) afin de rebondir et de maintenir une

production toute l’année. Forte d’innovation, l’entreprise continue son développement dans la fabri-

cation d'objets de décoration et plus particulièrement dans les claustras (ou panneaux de séparation)

permettant de cloisonner des pièces de façon rapide tout en y intégrant le côté design et contempo-

rain de l’alu composite.

Le prix de la TPE est donc bien un rendez-vous incontournable des chefs d’entreprise depuis 19 ans

maintenant, avec un seul et même objectif : offrir plus de visibilité aux TPE, valoriser le tissu

économique de nos territoires et mettre en avant les richesses et innovations de ces entrepreneurs.

Félicitations à tous les participants de ce Grand Prix. Cette 19ème édition a tenu ses promesses,

visibilité, notoriété, rencontres et échanges.