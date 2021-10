Florac - Spectacle sans cesse en mouvement : Vilain !

Spectacle sans cesse en mouvement, mêlant théâtre, danse, musique live et arts graphiques, « Vilain !» vous embarque dans les aventures de Zoé, alter ego du canard du conte d’Andersen. Plein d’humour et de fantaisie, ce conte séduira petits et grands.



Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter le Vilain petit canard et, comme prise dans le reflet d’un miroir, elle se retrouve déformée, abandonnée, au milieu d’une tempête. Son passé la bloque, elle tourbillonne autour : dire, ne pas dire, « presque dire » ? Zoé trouve sa voix, une voie pour s’ouvrir un avenir, s’offrir une renaissance. Elle traverse, chante et dessine ses souvenirs, les trous, les ronces, les obstacles comme autant d’étapes constituantes de sa merveilleuse identité.

Vilain ! nous relate les souffrances d’une orpheline et son parcours initiatique jusqu’à l’acceptation d’elle-même. Celle qui se croit laide et rejetée finira par accepter ses différences et sortir de sa coquille pour révéler sa beauté.

Bord plateau : échanges avec les artistes à l’issue de la représentation

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec la Genette Verte Complexe culturel Sud Lozère

> Vendredi 10 décembre à 20h30 à Florac-Trois-Rivières à La Genette Verte

> Dès 9 ans

> Durée :1h10

> Billetterie en ligne sur scenescroisees.fr