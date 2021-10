Occitanie - Renfe-SNCF double les fréquences des trains à grande vitesse entre l'Espagne et la France en 2022

Renfe-SNCF en Coopération présente à Nîmes le plan de transport 2022, qui double les fréquences des trains à grande vitesse entre la France et l'Espagne.

Renfe-SNCF en Coopération doublera les fréquences d'ici 2022 et récupère le train qui reliera Marseille avec Madrid, Saragosse et Tarragone

La Grande Vitesse ferroviaire connectera 13 villes françaises avec Madrid, Barcelone, Saragosse, Tarragone, Gérone Figueras

La présentation à Nîmes avec les autorités locales s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de la coopération ferroviaire entre l'Espagne et la France, qui a permis de transporter plus de 13 millions de passagers internationaux

M. David Cortés, Directeur Général de Renfe-SNCF en Coopération, a réaffirmé aujourd'hui à Nîmes l'engagement clair de l'entreprise ferroviaire en faveur de la relance touristique durable et il a présenté, avec M. Julien Plantier, adjoint au Maire de Nîmes, et M. Xavier Labaune, Directeur de l'Office du Tourisme de Nîmes, le plan de transport de la compagnie pour 2022, par lequel Renfe SNCF en Coopération double les fréquences entre la France et l'Espagne, en reliant un total de 19 villes.

Dans le cadre de la présentation, la récupération de la route qui reliera Marseille à Madrid, et qui permettra de récupérer la connexion avec Saragosse et Tarragone, a été annoncée.

La France élargit ses connexions ferroviaires à grande vitesse avec l'Espagne en permettant de relier Nîmes et Barcelone, Gérone et Figueras, avec jusqu'à 4 fréquences quotidiennes dans les deux sens, mais aussi Madrid, Tarragone et Saragosse, avec une fréquence quotidienne dans les deux sens.

Ces 25 années de coopération ont permis le déplacement de plus de 13 millions de passagers internationaux. En 10 ans de grande vitesse, plus de 6,5 millions de passagers internationaux ont voyagé ; plus de 29 200 circulations ont été effectuées, ce qui représente plus de 4,3 milliards de km parcourus entre l'Espagne et la France. Le train a permis d'éviter l’émission de plus de 675 000 tonnes de CO2 par rapport aux autres moyens de transport, ce qui équivaut à la consommation électrique d'une ville de plus de 2,7 millions d'habitants

Plus d’information sur Renfe SNCF en Coopération

25 ans de la Coopération ferroviaire entre l'Espagne et la France

Renfe-SNCF en Coopération mise sur le talent dans cette année très spéciale pour la Compagnie, qui fête ses 25 ans de coopération ferroviaire entre l'Espagne et la France, et l'événement s’encadre dans la célébration de l'Année Européenne du Rail.

Renfe SNCF et la récupération touristique durable

Renfe-SNCF en Coopération travaille à la récupération du tourisme de la manière la plus responsable du point de vue écologique, par laquelle le train nous permet de développer les voyages de proximité, de récupérer la mobilité, et qui nous a permis d'éviter plus de 675 000 tonnes d'émissions de CO2, ce qui équivaut à la consommation électrique d'une ville de plus de 2,7 millions d'habitants.

Le train à grande vitesse est la façon la plus écologique de voyager pour la longue distance

Le choix du train comme moyen de transport est le meilleur compromis pour le respect de l'environnement. Prendre le train c'est générer jusqu'à 50 fois moins d'émissions de CO2 qu'en voiture, et jusqu'à 80 fois moins qu'en avion

Renfe – SNCF en Coopération

Les deux opérateurs ferroviaires leaders en grande vitesse sont associés depuis 25 ans pour collaborer en apportant le meilleur de leur connaissances, expériences et savoir-faire au bénéfice des voyageurs internationaux, en reliant l'Espagne et la France avec 10 fréquences par jour et 19 destinations connectées.

Chaque entreprise apporte à ce projet des trains grande vitesse (modèles TGV Inoui et AVE) et coopère en vue de fixer une stratégie conjointe de marketing, commercialisation et de production d'une offre commune.

Pour transformer ce projet en réalité il a fallu, en outre, coordonner les aspects techniques de trois gestionnaires d'infrastructure (ADIF, RFF et TP Ferro)