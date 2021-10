Pézenas - Jubilé de Christian Sempéré - Président de la Mirondela dels Arts de Pézenas

Le 13 octobre 2021, s'est tenu au théâtre historique de Pézenas le jubilé de Christian Sempéré, président emblématique de l'association de la Mirondela dels Arts et de son célèbre festival, l'un des plus anciens d'Occitanie.

Organisé par Christine Bertoli, la nouvelle présidente de la Mirondela dels Arts, la ville de Pézenas et son service culturel, le jubilé de Christian Sempéré s'est déroulé dans une douce ambiance de joie et d'émotions partagées.

Tous les amis de Christian Sempéré, artistes, élus et personnalités de la vie locale se sont rassemblés pour non pas rendre hommage à l'homme et son oeuvre, mais bel et bien lui faire une véritable déclaration d'Amour et d'amitié...