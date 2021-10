Montpellier - Encore quelques places au stage de sévillanes d'Olga Márquez

Apprendre ou approfondir les danses sévillanes, c'est ce que propose l'association Sentido Flamenco avec deux stages programmés les premier et dernier week-ends des vacances de la Toussaints.

Le premier a reçu un excellent accueil les 23 et 24 octobre 2021.

Le second aura lieux les 5 et 6 novembre et quelques places sont encore à saisir...

L'objectif de l'association étant de partager à moindre coût sa passion pour une culture, ces stages sont chacun proposés à seulement 35€ pour 4 h 30 (à 60€ pour les deux). Ils sont confiés à la danseuse professionnelle Olga Márquez, originaire de Barcelone et installée depuis trois ans dans l'Hérault. Elle donne déjà chaque semaine des cours de flamenco à Montpellier (Voltaire) et Sète (Terpsichore).

Le stages est tout public, grands enfants comme adultes, filles et garçons, les samedi et dimanche 6 et 7 novembre, avec trois créneaux (sans obligation de suivre les trois) : 10 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 16 h le samedi ; 10 h 30 à 12 le dimanche, à la Maison pour Tous Voltaire de Montpellier.