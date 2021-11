Hérault - Le Département recrute des assistants familiaux

Dans l’Hérault, les besoins en assistants familiaux sont importants sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement à proximité des grandes et moyennes villes, en milieu urbain : Montpellier, Béziers, Sète et Lunel. Pour répondre à la demande de placement d’enfants et d’adolescents, le Département lance une grande opération de recrutement d’assistants familiaux.

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est une compétence centrale des Conseils Départementaux. Dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, les Départements s’appuient sur les compétences et le savoir-faire des assistants familiaux (appelés ordinairement familles d’accueil). Recrutés et formés par le Département, ils deviennent des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.

A ce jour, le Département de l’Hérault emploi 667 assistants familiaux qui prennent en charge à leur domicile 1 456 enfants, de 0 à 21 ans, confiés au service de l’ASE. Ils leur apportent soutien et éducation au quotidien dans un cadre chaleureux et sécurisant.

Une baisse nationale des effectifs en assistants familiaux

Dans l’Hérault, en janvier 2021, débute une opération initiée et menée par le Département pour favoriser le recrutement de cette catégorie de métier. Parallèlement, au niveau national, des réflexions visent à introduire des évolutions sur le statut, l’exercice et les conditions d’emploi des assistants familiaux, pour mieux valoriser ce métier et donner un souffle nouveau à cette profession.

L’été dernier, le Président du Département de l’Hérault, Kleber MESQUIDA, a lancé un appel à la mobilisation de tous les maires de l’Hérault.

Des recrutements indispensables d’assistants familiaux

Cette démarche active de recrutement vise à promouvoir ce métier essentiel et à anticiper les futurs départs à la retraite de ces agents (50 départs en 2021). Plus particulièrement le Département invite les Héraultais en reconversion professionnelle à se pencher sur cette vocation.

Le métier d’assistant familial, c’est apporter stabilité relationnelle, protection, soin et attention à des enfants et adolescents. Il faut pouvoir s’adapter à chacun, découvrir son histoire, sa culture et l’accompagner vers son épanouissement personnel. C’est un métier passionnant et enrichissant.

Peu importe la situation familiale, célibataire, en couple, avec enfant ou sans enfant, les assistants familiaux offrent tous des profils d’accueil différents.

Pour plus de renseignements sur comment devenir assistant familial : https://herault.fr/586-devenir-assistant-famillial.htm

Pour candidater à un poste d’assistant familial :

Département de l’Hérault - Hôtel du Département - Direction Enfance et Famille

Service Départemental de l’Accueil Familial

Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 04

04 67 67 60 49