France - Victoire pour les oiseaux : le Conseil d'État suspend les nouveaux arrêtés chasses traditionnelles

Jeudi 21 octobre a eu lieu, au Conseil d’État, l’audience concernant les chasses traditionnelles des oiseaux. Le gouvernement les avait remises en place mi-septembre, la veille de manifestations de chasseurs. Et ce, alors que le Conseil d’État, après avis de la Cour de justice de l’Union européenne avait annulé les 19 arrêtés que One Voice avait attaqué ces trois dernières années. L’institution a tranché pour la suspension en urgence des arrêtés.

Dans ces référés suspension sur les huit arrêtés de 2021, chez One Voice, tout comme à la LPO, nous nous battons pour la vie et la nature, quand dans le camp opposé, chasseurs et ministère de la Transition écologique cherchent à toujours tuer davantage. Les Français, d’ailleurs, ne sont pas dupes et rejettent de plus en plus la chasse (Sondage Ipsos/One Voice septembre 2021). Il ne s’agit pas de « psychodrames », comme a pu le dire Barbara Pompili dans une tentative de dévaluer notre travail pour les oiseaux et la faune sauvage. La population des espèces ne doit pas, ne peut pas être le seul critère de bonne santé des animaux. La souffrance doit entrer en ligne de compte. Or le gouvernement s’en désintéresse, surtout lorsque le lobby de la chasse est impliqué.

Pour Muriel Arnal, présidente de One Voice :

« Quand le Conseil d’État a déclaré ces techniques de chasses traditionnelles illégales, le 6 août dernier, on n’aurait jamais imaginé que le gouvernement ose les autoriser à nouveau. On ne pensait pas qu’il irait à l’encontre d’une décision de justice. La servilité à l’égard du lobby chasse qui, rappelons-le, défend un loisir et pas une nécessité, continue, malgré l’inquiétude des Français pour la Nature. »

Pour l’avocate de One Voice, Me Arielle Moreau :

« Le caractère irréversible des dommages qui auraient été faits aux oiseaux si les arrêtés n'avaient pas été suspendus a été reconnu. Les grossiers stratagèmes du Ministère pour tenter d'imposer en force ces modes de chasse a ainsi échoué. »

Le Conseil d’État suspend en urgence les arrêtés ministériels. Il est temps de reléguer ces chasses au passé. En attendant l’audience du recours au fond qui devrait confirmer cette décision majeure, nous serons, encore et toujours, debout et combatifs pour les animaux.

Illustration