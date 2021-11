Sète - Des lycéens apportent leur aide pour la fabrication du hautbois

Une émouvante cérémonie s’est déroulée jeudi 21 octobre en début d’après-midi au lycée Joliot-Curie. Des élèves de la classe de terminale CAP chaudronnerie et hautboïstes traditionnels se sont retrouvés pour une remise en mains propres, par les lycéens, de cuivrets, ce petit cône métallique qui constitue une composante essentielle du hautbois, instrument typique de la culture sétoise.

Ce sont donc les lycéens sétois qui sont à l’origine de la fabrication de cet élément, dont l’unique fabricant a fermé ses portes il y a quelques mois. Une fermeture qui compromettait la pratique même de cet instrument qui fait le charme des tournois de joutes.

“Transmission de valeurs”

Après une ouverture de cérémonie en musique traditionnelle, équipe éducative, élèves et élus se sont réunis dans la salle de réunion du lycée professionnel pour un moment d’échange et de remerciements. Parmi les élus présents, Corine Azaïs, adjointe en charge de l’éducation, Romain Ferrara, adjoint en charge du nautisme et Corine Mosler, conseillère municipale en charge de la formation professionnelle.

Wolfgang Idiri, président de l’association Escale à Sète (dont la prochaine édition aura lieu du 12 au 18 avril 2022) a félicité ce partenariat humain et intergénérationnel.

Une collaboration extraordinaire qui a vu le jour il y a un an et qui, selon lui, “réunie à elle seule toutes les caractéristiques d’Escale à Sète, à savoir la solidarité, l’enseignement et la transmission de valeurs”.