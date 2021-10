Perpignan - Stage de danse : Synopsis Danse reçoit Isabelle Ciaravola les 30 et 31 octobre

Un tutu pour Halloween ! Isabelle Ciaravola, danseuse étoile à l’Opéra de Paris est l’invitée exceptionnelle de Synopsis Danse les 30 et 31 octobre 2021, pour deux jours de masterclasses accessibles aux élèves du Synopsis Youth Ballet et Synopsis Loisirs ainsi qu’à tous les jeunes danseurs de la région.

Isabelle Ciaravola, danseuse étoile à l’Opéra de Paris et professeur au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, fera un stop à Perpignan les 30 et 31 octobre prochain pour une nouvelle série de master class à l’école de danse Synopsis. Figure de la danse classique et professeur depuis de nombreuses années, elle intervient régulièrement chez Synopsis Danse.

Isabelle Ciaravola donnera en tout 4 master class réparties sur le week-end du 30-31 octobre, à destination de tous les jeunes danseurs de la région ayant un niveau intermédiaire/avancé à pré professionnel. La danseuse étoile proposera aux élèves un stage complet pour améliorer leur technique à travers 2 cours thématiques de perfectionnement technique et de variations répertoire / pointes.

Samedi 30 octobre

15h30-17h30 : Cours Technique

18h-19h : Répertoire/Pointes

Dimanche 31 octobre

11h-13h : Cours Technique

13h30/14h30 : Répertoire/Pointes

Le Synopsis Youth Ballet a été créé afin de proposer une solide formation aux enfants tout en respectant leur rythme scolaire. Il a pour ambition de fournir un solide niveau en danse classique et danse contemporaine aux élèves, leur permettant par la suite d’intégrer de grandes écoles de danse classique internationales.

« Nous sommes très heureux d’accueillir une fois de plus la danseuse étoile Isabelle Ciaravola au sein de notre école. Ces master class sont devenues au fil du temps un rendez-vous pour tous nos élèves et les danseurs de la région : ce stage est une nouvelle occasion pour eux de se perfectionner auprès de l’une des meilleures danseuses du monde, près de chez eux. Un programme d’excellence, que nous étoffons d’années en années et tenons à garder accessible pour tous.» Isabelle Vergne, directrice de Synopsis Danse

Infos pratiques

- Les 30 et 31 octobre 2021 chez Synopsis Danse

- 20€ le cours, tarif dégressif : 60€ le forfait 4 cours

- Réservation en ligne sur https://www.synopsis-danse.fr/produit/masterclass-isabelle-ciaravola-3031-octobre/

Les cours de danse loisir restent également accessibles pendant toute la durée des vacances scolaires : Fit’Ballet et déclinaisons, barre au sol, danse classique et Yoga sont d’ores et déjà ouverts à la réservation. Planning spécial disponible sur https://fit-ballet.com/fr/studios/perpignan