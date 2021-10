Hérault - Le Parlement organise sa deuxième semaine européenne de l'égalité des genres

Du 25 au 28 octobre, de nombreuses commissions et délégations du PE organiseront des débats sur des sujets liés à l’égalité des genres.

Des commissions et délégations parlementaires organisent une série de débats et d’auditions publiques sur des sujets liés à l’égalité des genres.

Après le succès du premier événement organisé par la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres en octobre 2020, le Parlement européen lance une seconde édition du 25 au 28 octobre. Plusieurs commissions et délégations parlementaires organiseront des événements en vue d’aborder des questions d’égalité des genres dans leurs domaines de compétence.



Pour en citer quelques-uns, lundi après-midi, la délégation à l'Assemblée parlementaire conjointe UE-Turquie tiendra un échange de vues sur le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul. La commission de l’emploi et des affaires sociales abordera les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’égalité des genres et le volet socio-économique, tandis que la commission des affaires économiques et monétaires organisera un échange de vues sur la manière dont la relance peut être conçue pour protéger les femmes et promouvoir l'égalité des sexes. Les deux débats sont prévus mardi après-midi. Mercredi, la commission des affaires juridiques tiendra un échange de vues sur la directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration, bloquée au Conseil depuis de nombreuses années.



La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres organisera plusieurs événements, notamment mercredi avec un événement en marge de la Conférence sur l’avenir de l’Europe intitulé "Bâtir une économie solidaire au profit des femmes dans le contexte de la transformation verte et numérique". Mercredi également, elle organisera une audition sur le thème "Renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes grâce à une action européenne commune en matière de soins" avec les commissaires Šuica (démocratie et démographie), Schmit (emploi et droits sociaux) et Dalli (égalité). Jeudi après-midi, la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), Carlien Scheele, présentera en commission des droits des femmes les conclusions de l’indice d’égalité de genre 2021, avec un accent particulier sur la santé.



Consultez la liste de tous les événements organisés par les commissions et délégations participantes.



Citations



En amont de la deuxième semaine européenne de l’égalité des genres, le Président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré: "Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction devant le succès de cette initiative, lancée il y a tout juste un an en pleine pandémie, et que nous promouvons à nouveau cette année, avec une large participation de nombreuses commissions et délégations du PE. Nous sommes enthousiastes mais nous devons tous nous engager, chaque jour, à faire avancer une forme d'égalité qui dépasse la simple rhétorique, qui augmente notre engagement dans tous les domaines où les femmes souffrent encore de marginalisation ou de désavantages sociaux. L'égalité doit être réelle. Ce qui se passe en Afghanistan, mais aussi au sein de l’UE, est un avertissement pour nos sociétés. Les politiques discriminatoires ne sont pas abolies une fois pour toutes. Le courage, la ténacité et la voix des femmes qui se sont battues et qui continuent de se battre doivent nous inspirer pour parvenir à une approche intégrée et globale vis-à-vis des genres, car nous sommes tous égaux, aujourd'hui et toujours."



La présidente de la commission des droits des femmes, Evelyn Regner (S&D, AT), a ajouté: "Après le succès de la première semaine européenne de l'égalité des genres l'année dernière, encore plus de commissions et de délégations participent à cette deuxième édition. C’est extrêmement positif et cela montre que l'égalité des genres est un objectif que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble. Il s'agit d'un sujet horizontal qui touche à tous les aspects de la vie et je crois fermement que si nous agissons ensemble, la vie de tous s’en trouvera améliorée! C'est particulièrement important en ce qui concerne tous les efforts de relance et lors de la mise en œuvre des leçons tirées de la pandémie. Nous devons désormais tenir nos promesses pour de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés, la lutte contre la violence et bien d'autres choses encore! Faisons de cette deuxième édition de la semaine européenne de l'égalité des genres un succès."



#EPGenderEqualityWeek