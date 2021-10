Mèze - Les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 de Mèze sont annulées.

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTEGRALES DE MÈZE

Des dimanches 05 décembre et 12 décembre 2021

Convocation des électeurs de la commune de Mèze : Par décision du Conseil d’État du 13 octobre 2021, les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 de la commune de Mèze sont annulées.

Il convient donc de procéder aux élections municipales partielles intégrales et communautaires.

De ce fait, les électeurs de la commune de Mèze sont convoqués par arrêté préfectoral n° 2021-I-1298 du 22 octobre 2021 en vue d’élire l’intégralité du conseil municipal, soit 33 membres, et 7 conseillers communautaires (5 titulaires et 2 suppléants).

Le scrutin est fixé au dimanche 5 décembre 2021. Il sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00.

Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 aux mêmes heures de scrutin.

L’élection sera acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. En l’absence de majorité absolue au premier tour, il sera donc procédé à un second tour.

En application de l’article L.2121-36 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Hérault a institué une délégation spéciale chargée d’administrer la commune jusqu’à cette élection et d’organiser le nouveau scrutin.

Dates de dépôt des candidatures :

Les déclarations seront reçues à la préfecture de l’Hérault, à Montpellier, sur rendez-vous au 04 67 61 68 49 :

Pour le premier tour de scrutin : le jeudi 4 novembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le vendredi 5 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00

Pour le deuxième tour de scrutin : le lundi 6 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le mardi 7 décembre 2021 de 9h00 à 12h00