Marvejols - SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE – Cie L'hiver nu

La dérive de quatre enfants sur un fleuve à la rencontre du monde qui les entoure…Et s’ils pouvaient écouter les plantes et percevoir la pensée du fleuve ?

Tout commence par une tempête, dans une ville au bord d’un fleuve. Une nuit, le vent s’infiltre dans les habitations, puis dans la tête des adultes qui se mettent à pleurer sans raison. Anina, une enfant de la ville, ne supporte plus les pleurs des adultes. Elle propose à Natan son jeune voisin de partir à la recherche du vent pour trouver un remède. Deux petites jumelles se joignent à eux pour cette étonnante expédition. Durant leur voyage, alors qu’il.elles marchent sur les traces du vent au bord du fleuve, la berge craque, et Anina et ses compagn.e.on.s se retrouvent à dériver sur une île flottante. Sur ce radeau de fortune, dans ce milieu aquatique inhospitalier, les enfants rencontrent les habitants du fleuve : parmi elleux, il y a Sauvage et Serpente, un duo étonnant. Peu à peu, des liens très forts se tissent entre les enfants et « cette nature vivante ».

La qualité de sculpture des marionnettes donne avec force la sensation des personnages, et l’île, construite comme un plateau-paysage mouvant permet de faire naître une plage, une forêt de plumets, une grotte, un éperon rocheux : autant d’espaces à découvrir et à habiter, sur le fil de l’eau.

BORD PLATEAU : Echanges avec les artistes à l’issue des représentations

> Dès 8 ans

