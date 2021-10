Montpellier - Le chef Romain Salamone inaugure un nouvel espace gastronomique à Port Marianne

Établis depuis fin 2018 sur les berges du bassin Jacques Coeur, Romain SALAMONE, son épouse Angélique et leur associé le rugbyman montpelliérain Benoît PAILLAUGUE donnent un second souffle à l’Alter Ego, restaurant bistronomique emblématique du quartier Port Marianne. Depuis une semaine, ils accueillent les fins gourmets au Signature by Alter Ego, un espace complémentaire à l'adresse actuelle 100% dédié à la cuisine française haut de gamme.

« Avec le confinement et la crise sanitaire, mes associés et moi-même avons eu plus de temps pour réfléchir à l’orientation que nous souhaitions donner à l’Alter Ego et à nos carrières respectives dans les années à venir » confie Romain SALAMONE. « Étant donné le succès du concept bistronomique depuis 3 ans, nous avons décidé de jouer la complémentarité en créant une salle spécifique réservée à la cuisine gastronomique.»

Situé à l’étage du restaurant, cet espace répondant au nom de Signature by Alter Ego se déploie dans une salle aménagée et décorée pour coller à l’esprit très select du nouveau projet des trois associés. Elle peut accueillir un maximum de trente convives dans une ambiance élégante et intimiste. Une cuisine ouverte, distincte de celle de l’Alter Ego, y a été aménagée afin de créer autant de proximité que possible entre le chef et les gourmands venus déguster ses créations uniques.



UNE CUISINE MÉDITERRANÉENNE INVENTIVE

« Notre ambition est de revenir parmi les tables qui comptent à Montpellier en renouant avec une cuisine créative et cousue-main, inspirée du terroir méditerranéen, dans l’esprit de ce que nous proposions au Sensation à Lattes » précise le chef qui avait décroché en 2010 le titre de meilleur Jeune Talent de la région Languedoc Roussillon au Gault et Millau avant de faire un an plus tard son entrée au Guide Michelin.



Fidèle à son savoir-faire originel de pâtissier acquis derrière les fourneaux du Jardin des Sens des frères Pourcel, le chef montpelliérain confectionnera une cuisine savoureuse, esthétique et colorée à partir d’ingrédients le plus souvent issus du terroir régional. Chaque semaine, il composera une nouvelle carte créative rassemblant 7 plats (des amuses bouches au desserts).



Pour cette première carte du Signature by Alter Ego, Romain a imaginé en amuses bouches des recettes comme un Mille-feuille de patate douce et condiment de champignons, une Croquette de joue de cochon au parfum d’oignons ou un Croustillant de maïs et crème d’avocat au combawa.

UN DÉCOR ÉLÉGANT INSPIRÉ DE LA NATURE

Surplombant la salle principale de l’Alter Ego, la table gastronomique « Signature by Alter Ego » offre un cadre bohème-chic, lumineux et intimiste aux gourmets. Une large place a été faite à des matériaux nobles comme le verre ou le bois afin d'apporter un maximum de confort et de chaleur.De belles compositions florales aux murs et aux plafonds ainsi que des papiers peints inspirés d’éléments végétaux apportent une touche de fraîcheur et de nature bienvenue. Sur les tables, une attention particulière a été portée au choix d’une vaisselle en grès, pleinement accordée avec les lieux et la cuisine créative du chef montpelliérain.

> Menu unique 7 plats à 62 €.

Espace gastronomique Signature by Alter Ego

196 Rue Elie Wiesel, 34000 Montpellier

Ouvert du mardi au samedi, le soir uniquement. Sur réservation.