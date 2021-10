Frontignan - En 2021, la Ville continue à soutenir les talents locaux

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Frontignan la Peyrade accompagne des artistes locaux et reconduit cette année son Fonds de soutien à la création artistique locale. Appel aux artistes et créateurs du cru à venir déposer leur dossier de candidature avant le 31 décembre !

Afin d’ouvrir une opportunité de financement au plus grand nombre de projets sur l’ensemble de son territoire, aux artistes confirmés comme aux jeunes créateurs émergents, la Ville de Frontignan la Peyrade a créé, en 2019, un fonds de soutien à la création artistique locale.

La Ville continue ainsi de développer une véritable politique d’accompagnement des artistes et de la création locale : programmation de spectacles, de concerts, d’expositions… Avec ce fonds, elle s’est dotée d’un outil supplémentaire pour soutenir une dynamique artistique locale vivante et renouvelée, permettre aux artistes de créer sur le territoire et rendre accessible la création contemporaine à tous.

Ce dispositif s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, toutes disciplines confondues. Sans être nécessairement résident de la commune, le candidat (sans limite d'âge ni de nationalité) ou l’association, doit proposer un projet lié au territoire de Frontignan la Peyrade et qui sera présenté sur le territoire de la commune.

Le projet présenté doit s'inscrire dans une démarche de dynamisation culturelle et artistique du territoire. Il peut s'agir d'un projet de création artistique toutes disciplines confondues (arts plastiques, musique, installation, littérature, théâtre…). Il doit aboutir à une production ponctuelle attestée matériellement par une réalisation concrète. Il peut être travaillé sous forme d’action auprès de publics cibles spécifiques dans le cadre de l’Education artistique pour tous.

Le montant de l'aide attribuée, d’un maximum de 5 000 €, ne pourra excéder 50% du montant total du projet.

En 2019, avec une enveloppe de 5 000€, deux projets ont été retenus : l’association Kristoff K Roll pour World is a blues, qui a donné lieu à un spectacle, salle de l’Aire, et l’association Musc’art pour « si les artistes frontignanais m’étaient contés » ouvrage à paraître prochainement.

L’an passé, le fonds de soutien à la création artistique locale (une enveloppe de 5000 €) a été attribué au projet qui mêle textes et textiles, « A fleur de peau/Le Trousseau », présenté par l’assocation la Fabrikulture et l’artiste plasticienne Isabelle Piron.

Contacts et conditions détaillées

Les projets doivent être déposés avant le 31 décembre 2021 à 17h et sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante : culture@frontignan.fr avec en objet : FSCL 2021 - Candidature

Retrouvez l’intégralité du règlement et le formulaire d’inscription sur :

http://www.frontignan.fr/fonds-de-soutien-a-la-creation-artistique-locale-2021/

Le mot de l’élue

"Nous invitons tous les artistes et toutes les associations à participer activement à la politique culturelle de notre Ville, en proposant des projets ambitieux et originaux, dans le cadre de son fonds de soutien." Valérie Maillard, Adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à l'égalité hommes/femmes