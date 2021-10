France - Capitale européenne de la Culture 2028 : Bastia et la Corse lancent leur candidature !

Par cette candidature, Bastia et la Corse mettent en exergue leur contribution singulière à une communauté européenne marquée par la place centrale de l’art et de la culture, par son héritage

et ses valeurs et par le rôle premier des artistes dans les vies individuelles et collectives. L’histoire de la Corse a été nourrie au fil des siècles par de nombreuses migrations entre les deux rives de la Méditerranée, faisant de l’île un véritable creuset, terre privilégiée d’échanges et de dialogues entre le Nord et le Sud.

Cette candidature de Bastia-Corsica au label Capitale européenne de la culture est ainsi fondée autour des valeurs européennes de démocratie et de diversité, incarnées tout au long de l’histoire de la Corse, par sa participation au mouvement émancipateur des Lumières jusqu’au récent Riacquistu des années 1970.

La diversité culturelle, le pluralisme esthétique et intellectuel, le dialogue avec la nature et le partage avec les habitant·e·s sont au centre du projet, en favorisant le dialogue interculturel avec l’Europe et l’espace méditerranéen, conçu comme un vecteur d’échange entre les deux rives. Alors que l’Union européenne a annoncé il y a quelques mois un agenda pour la Méditerranée pour la prochaine décennie, à quelques mois du Forum des mondes méditerranéens de Marseille, Bastia et la Corse souhaitent proposer un projet donnant les moyens à la culture d’être la clé de voûte de solutions communes aux problématique partagées par l’ensemble des pays méditerranéens et européens, migratoires, environnementales, sociales ou encore climatiques.

À travers cette ambition, Bastia et la Corse portent un projet de territoire plaçant l’art et la culture au cœur de leur avenir, à la fois comme moteurs de cohésion sociale, d’ouverture et d’émancipation, comme de catalyseurs d’un développement économique et touristique durable, patrimonial et culturel.

Face aux enjeux actuels de développement durable et de maîtrise de la dépense publique, Bastia et la Corse souhaitent faire le pari d’une vision différente de l’aménagement du territoire, basée sur un programme d’investissements priorisant la rénovation, réhabilitation et réutilisation des infrastructures et patrimoine existants à la construction de nouveaux équipements.

L’île est forte de plusieurs générations d’artistes qui créent et expérimentent, abordent leur travail de manière transdisciplinaire croisant les multiples courants esthétiques. Elle est riche de sa diaspora artistique et intellectuelle, qui nourrit le territoire insulaire tout autant que l’Europe et le monde. Elle entretient des liens féconds avec une multitude de créateurs d’Europe ou d’ailleurs. Cette candidature porte la promesse d’une véritable “(v)île-monde” artistique, culturelle, écologique et citoyenne. Le renouvellement des formes artistiques et l’innovation sont ainsi au cœur du projet.

La candidature est conçue dans un élan rassembleur via une large consultation des artistes et de la société corse. Nous souhaitons faire évoluer le regard sur Bastia et sur la Corse, en construisant un avenir d’intelligence créative, avec un travail collectif via “La Fabrique du Projet”, ateliers participatifs qui se réuniront au début du mois de décembre, pour consolider les fondations de la candidature. Notre manifeste recueille d’ores et déjà plus de 500 signataires, parmi lesquels des artistes corses emblématiques ou de la diaspora, écrivain·e·s, musicien·ne·s, plasticien·e·s, femmes et hommes de théâtre, chorégraphes, professeur·e·s, intellectuel·e·s et acteur·ice·s de la vie économique et sociale.