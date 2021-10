Sète - La prochaine programmation du Roquerols pour le centenaire Brassens

VEN 22 & SAM 23 OCT

RENCONTRES LITTÉRAIRES BRASSENS

SIGNATURES ET ENTRETIENS

11h-17h. 6€/tarif réduit 3€

Signatures et entretiens avec les auteurs Sophie Delassein (L’Obs),

Martin Penet (France Musique), Marilyn Martin, Renaud Nattiez, Bernard Lonjon,

les dessinateurs Alf, Renault, Hours, Jean-Marc Héran animés par le journaliste Gilles

Schneider. Avec les concerts de Marie d’Epizon (Samedi) et Loïc Robinot (Vendredi)

- Inauguration des rencontres le 22 Octobre à 12h avec François Morel et M. le Maire.

VEN 22 OCT

SOIRÉE ANNIVERSAIRE GEORGES BRASSENS

Soirée hommage à Georges Brassens à bord du Roquerols ! 19h-01h. Gratuit

19h APÉRO MUSICAL AVEC FRED KARATO ACCOMPAGNÉ DES ENJOLIVEURS

20h15-22h15 REDIFFUSION EN DIRECT DE LA SOIRÉE HOMMAGE par François Morel

“Brassens a 100 ans” et gâteau d’anniversaire!

22h15-01h AFTER BRASSENS : “GEORGES BOX” LE JUKEBOX BRASSENS EN LIVE PAR JP NATAF

Une expérience intime d’un concert personnalisé en tête à tête avec JP Nataf sur une chanson de votre choix.

“Cuivre Moustache“ Un Dj Set festif hommage à Georges par Alexandre Flory auteur de l’installation “Bande à Part“ créée avec le TMS.

Une sélection immersive dans l’ambiance enfumée des cabarets Jazz de l’époque façon Brassens.

LE BATEAU EST OUVERT TOUS LES JOURS DU 22 OCT AU 7 NOV PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

SAM 23 OCT

INFLUENCES - LOUIS MARTINEZ & AGNÈS SOM QUINTET

21h. 15€/tarif réduit 12€ Concert Jazz Soul. INFLUENCES est né de la rencontre entre le guitariste et compo­siteur Louis Martinez et la chanteuse et parolière Agnès Som. Dotée d’une voix merveilleuse, Agnès a suffisamment inspiré Louis pour qu’il lui écrive un album, qui puise dans le Jazz, la Pop, le Rythm’n Blues, le Funk, la Soul, le Latin Jazz, styles qui ont jalonnés le parcours du guitariste avec ce soir-là un clin d’oeil spécial à Georges Brassens.

SAM 23 OCT

CARGO GORILLE : DJ PROSPER

22h30-1h. 6€/tarif réduit 3€. Dj, Fiesta. Après s’être illustré dans la série de clips consacrés au centenaire Georges Brassens, Prosper revient sur les lieux de son forfait pour proposer un set à base de groove euphorisant et métissé.

Swing, funk, hip hop, electro, pop, disco house… quoi qu’il en soit Prosper connaît son affaire !

DIM 24 OCT

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “BRASSENS AU FÉMININ” PAR PIERRE MARAVAL

11h-20h. Gratuit. Exposition + Concert. 1000 portraits de femmes par Pierre Maraval, chacune ayant choisi des paroles ou citations de Georges Brassens.

Apéritif d’inauguration à 12h avec accompagnement musical par “Louisabelle”

et concert des “Georgettes” à 18h.

MAR 26 OCT

“CONTREBRASSENSISTE, OU LA MOUSTACHE DE PIERRE NICOLAS”

LAURENT CACHARD 20h30. 6€/tarif réduit 3€. Théâtre. Monologue

Laurent Cachard, dramaturge à ses heures, nous a canonisé la contrebasse dans cet impromptu de haute volée.

MER 27 OCT

LES PASSANTES - PAGE 17 - “ANTOINE, GEORGES ET MOI“

20h30. 15€/Tarif réduit 12€. Théâtre. Première du spectacle avec Hervé Masquelier. Un homme découvre dans ses cartons de déménagement au milieu de tas de bibelots, de disques, de livres...

le livre des Passantes d’Antoine Pol mis en musique par Brassens… Les souvenirs se bousculent...

JEU 28 OCT

KOULER MALOYA : LEILA NÉGRAU

20h30. 6€/Tarif réduit 3€. Musique réunionnaise. Leila Négrau propose avec l’association Kouler Maloya «l’île de la Réunion chante Brassens»,

un concert de Séga/Maloya en créole réunionnais. Leila Négrau et son groupe chante et joue Brassens à sa façon accompagnée par 50 choristes amateurs.

VEN 29 OCT

VERNISSAGE EXPOSITION “7 COPINES A BORD“

18h - Gratuit. Association Quote P’art présente “7 copines à bord” du 29 Octobre au 31 Décembre.

À l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Georges Brassens à Sète,

Quote p’Art association sétoise présente 7 artistes femmes pluridisciplinaires qui souhaitent créer,

performer et réaliser des oeuvres autour du répertoire de Georges Brassens et de sa ville.

LE RIFIFI PRÉSENTE : GONTARD

20h30. 12€/tarif réduit 9€. Chanson

Gontard décrit la vie d’aujourd’hui, celle des ronds-points moches, des zones industrielles, du libéralisme

inhumain, de la novlangue creuse, des élites arrivistes et corrompues. Le tout dans un parler-chanté implacable,

posé sur un tapis musical trompeur, car agréable et mélodieux, pour un résultat tout à la fois émouvant, drôle, mordant et rafraichissant.

SAM 30 OCT

ALEXIS HK “GEORGES ET MOI”

20h30. 19€/tarif réduit 16€. Chanson

Dans Georges & moi, il y aura des chansons, bien sûr, de savoureuses irrévérences avec quelques madeleines mais aussi des pépites méconnues qui réveillent l’esprit sulfureux de Tonton Georges...

DIM 31 OCT

BRASSENS PRÉSIDENT !

16h30 - 21h. Gratuit Grand Meeting électoral suivi d’un concert et brasucade – Bar.

Collectif rue de Tunis - Présentation du programme et du futur gouvernement.

Grande surprise et concert à suivre 100% Brassens en espagnol avec Carlos et Amadeo.

MER 03 NOV

SO FAST

20h30. 6€/tarif réduit 3€. Rock. So fast est un groupe de reprise qui écume la région Languedoc Roussillon depuis 1995. Actuellement il tourne sous forme de trio,

David a la batterie, Laurent a la basse et roger à la guitare et au chant. Le trio reprend essentiellement des titre des année 50 a 70, Chuck Berry, Rolling stone, Beatles, ZZ top, ACDC, Bowie, BB King, Eric Clapton...

JEU 04 NOV

BRASSENS SOCIAL CLUB : DAVY KILEMBÉ

20h30. 6€/tarif réduit 3€. Chanson. Parce qu’il aime plus que tout ces aventures intérieures qui rendent la vie plus agréable. Davy Kilembé s’est fait une spécialité de ces douces promenades au long cours,

où les mots savent prendre leur temps pour nous sortir de notre torpeur.

VEN 05 NOV

SOIRÉE JEUX DE PLATEAU “LIBERTÉ D’EXPRESSION“

20h. Gratuit. Retrouvez l’équipe de la ludothèque et des médiathèques Quizz musical, Shabadabada, jeux de plateaux...jouons avec Brassens, les mots et la musique !

SAM 06 NOV

OURS + GUEST

20h30. 12€/Tarif réduit 9€. Chanson. Auteur-compositeur, il puise son inspiration dans des thèmes vécus : la paternité, le passage à la quarantaine, la disparition d’amis proches…

avec des duos dont Petit Jeu avec son ami de toujours -M- : un petit bonbon pop qui nous rappelle que les jeux d’enfants deviennent bien plus sérieux lorsqu’ils sont pratiqués par les adultes.

DIM 07 NOV

LE BAL LITTÉRAIRE

17h30. 6€/Tarif réduit 3€. Chanson. Un Bal Littéraire réunit des écrivains qui n’ont peur de rien : ils com­posent en deux jours une histoire, à partir d’une playlist de huit tubes.

Ils livrent ensuite leurs mots et les chan­sons de la playlist au public, en l’invitant à écouter sagement les textes et à danser follement sur les titres.

Un Bal, c’est 1h30 de fièvre littéraire et festive, une performance unique, éphémère, fragile et toujours euphorique.

A venir :

12/11 Colloque Brassens Libertés & Pierre & Willy Trio • 13/11 Barbara Carlotti

14/11 Joel Allain 19/11 Catastrophe • 20/11 Son of a Gun • 30/11 Le Petit Georges

03/12 Les Sans Pattes • Du 10 au 12/12 Festival BAZR Marché Pop à Noël

LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS !

“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et

grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son oeuvre,

et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants. Retrouvez toutes les semaines :

“REMBOBINO”

Toutes les semaines, Rembobino vous invite à la projection de films autour de

Georges Brassens à 14h dans la salle du cabaret Patachou, au coeur du Roquerols:

Mercredi : Porte des lilas, de René Clair avec Georges Brassens et Pierre Brasseur…

Jeudi: Trois sur la photo, de Sandrine Dumarais : Brel, Brassens, Ferré.

Vendredi : Georges Brassens, une histoire de femmes. (archives inédites de l’INA)

Samedi : Le regard de Brassens, de Sandrine Dumarais

Et tous les jours de 15h30 à 17h, projection en boucle du film de Rémi Sautet : La Supplique des Sétois.

“LES MATINÉES MUSICALES”

Pour accompagner votre déjeuner les

professeurs du conservatoire en perfor-

mance sur le pont du Roquerols.

Tous les jours de 11h à 13h30

“JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT”

Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.

Tous les mercredis de 11h à 12h - tarif unique 6€

LOUISABELLE

Déambulation musicale dans le Roquerols.

Tous les mercredis de 11h à 14h - inclus dans l’accès journée

“ESCAPE GAME BRASSENS”

En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens en immersion sur application

mobile dans une scénographie grandeur nature.

Parties en vente à la billetterie du bateau, Tarif unique 5€

LA VISITE COMMENTÉE DU ROQUEROLS Tous les jours à 11h et 15h - inclus dans l’accès journée

...LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS

LE RESTAURANT ROQUEROLS

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 11H (fermeture exceptionnelle le 21 oct)

BAR RESTAURANT & TAPAS :

Carte élaborée sous la supervision bienveillante de Pierre Vedel ami de Georges.

Service de 12h à 15h30 et de 18h à 22h30. Tel 04 67 74 73 75. sete.fr/menu-brassens

TARIFS

Le bateau du centenaire Brassens, amarré quai du Maroc, permet d’accueillir 250 personnes maximum.

Les cartes d’abonnement vous permettent d’accéder au bateau à volonté et de profiter des tarifs réduits sur les concerts.

Accès gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus (accompagnés avec un plein tarif ou tarif réduit).

Le bar et la restauration sur le bateau n’acceptent le paiement qu’en CB uniquement.

• Plein tarif bateau + Espace Brassens : 9€ / Réduit : 4,50€

• Tarif Famille bateau + Espace Brassens (2 adultes/2 enfants) : 21€

• Plein tarif bateau : 6€ / Réduit : 3€

• Tarif famille bateau (2 adultes/2 enfants) : 14€ / Tarif groupe bateau (+10 personnes) : 4€

• Carte abonnement accès jour “Il suffit de passer le pont” (1 mois) : 15 €

• Carte abonnement accès jour “La route aux 4 chansons” (3 mois) : 25 €

• Carte abonnement accès jour “La route qui mène à 100 ans” (6 mois) : 39 €

- BATEAU-PHARE LE ROQUEROLS -

GARE MARITIME - TERMINAL CROISIÈRE QUAI DU MAROC - 34200 SÈTE

Retrouvez toutes les infos sur sete.fr

Tel 04 99 04 71 71

@leroquerols