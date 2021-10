Mende - La ville de Mende verdit son parc automobile

La ville de Mende vient d’être livrée, mi-2021, de deux fourgons électriques utilisés pour l’un par les services techniques et pour l’autre par la direction Festivités/Culture. Ces véhicules viennent s’ajouter aux précédents acquis en 2019 pour les services techniques. Ils sont rechargés la nuit dans les locaux de la mairie.

La Ville de Mende bénéficie ainsi d’avantages certains : l’impact de ce type de véhicule sur l’environnement et la santé publique est moindre, des économies sont réalisées car le coût d’utilisation du véhicule électrique est moins élevé et la voiture électrique est également plus fiable (peu de pièces d’usure à changer) et silencieuse.

Dans l’avenir, la ville compte poursuivre le remplacement d’une partie de son parc par des véhicules électriques.