Toulouse - La 1ère édition de Fragments, Salon des métiers d'art d'Occitanie du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 à La Cité à Toulouse : 9 artisans d'art Héraultais y exposeront

SAVE THE DATE

La 1ère édition de Fragments, Salon des métiers d’art d’Occitanie du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 à La Cité à Toulouse

9 artisans d’art Héraultais y exposeront

• Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 1er salon entièrement dédié aux Métiers d'Art1 d'Occitanie rassemblera plus de 100 artisans d’art venus de toute l'Occitanie, sélectionnés par un jury régional d’experts.

Au programme : une exposition-vente, des démonstrations, des échanges et des rencontres avec les artisans d’art, parmi eux, 9 sont originaires de l’Hérault.

L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des gestes barrières, et du protocole sanitaire en vigueur (Pass sanitaire exigé).

LES MÉTIERS D’ART - UN PATRIMOINE VIVANT EMPREINT DE TRADITION ET D’INNOVATION

Fort de 4 000 entreprises, les métiers d’art en Occitanie représentent des savoir-faire d’exception, fortement identitaires pour la Région.

« Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire que nous vivons, les métiers d’art subissent de plein fouet les difficultés économiques, car de nombreux salons et événements ont été annulés. Pour agir très concrètement et soutenir ces entreprises dans leur relance économique, la CMAR Occitanie organise une grande exposition régionale à La Cité, le nouveau lieu dédié à l’innovation à Toulouse. Nous leur offrons ainsi une belle et grande manifestation, d’une ampleur inédite dans notre région, qui a pour objectif de mettre en lumière leur art et leurs créations, et d’impulser également des synergies. » - Serge Crabié, Présidentde la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Cette 1ère édition de Fragments permettra de présenter au public l’excellence des savoir-faire spécifiques liés au travail du bois, des métaux, du verre, du textile, du cuir ou de la pierre... Ce sera aussi l’occasion de promouvoir la créativité des métiers d’art, entre tradition des gestes ancestraux et esprit d’innovation résolument ancré dans le XXIème siècle.

Des rencontres et démonstrations auront lieu afin de sensibiliser à la fois le jeune public en formation et les personnes en recherche d’emplois ou en reconversion professionnelle sur les opportunités qu’offrent ces métiers, qui sont des vecteurs essentiels de l’attractivité de la vie économique de la Région.

A CMAR OCCITANIE, FERVENT DÉFENSEUR DES MÉTIERS D’ART DE LA RÉGION

Très impliquée dans la défense et la valorisation des Métiers d’Art de son territoire, la CMAR Occitanie déploie d’autres actions spécifiques : Route des Métiers d’Art, Route transfrontalière des Métiers d’Art, Boutiques des Métiers d’Art à Carcassonne et Figeac, formations aux Métiers d’Art dans ses CFA, inscription de savoir-faire rares au Patrimoine Immatériel Culturel français (comme la teinture au pastel), participation aux salons internationaux des Métiers d’Art, etc. : www.artisanat-occitanie.fr

NEUF ARTISANS D’ART HÉRAULTAIS EXPOSERONT À FRAGMENTS

Parmi la centaine d’artisans d’art présents, 9 sont originaires de l’Hérault parmi lesquels :

Aïde Bernard, La Camigraphie Expressive, basée à Puisserguier, réalise des créations en papier - www.aide- bernard.com

Carole Serny, Serny Orfèvre, est experte en ciselure à Vic La Gardiole - caroleserny.com

Corinne Castin implantée à Viols Le Fort crée des bijoux et sculptures en bronze - bijoux-sculpturebronze- castin.fr

Laetitia Modeste, Le Modeste, est modéliste à Montpellier, www.laetitiamodeste.fr

Magali Charpentier, à Villemagne L'Argentière, sculpte le métal - campespritandco.com

Marie-Catherine Masse dont l’atelier est fondé à Béziers est luthière en viole de gambe - masselutherie.com Maxime Grange, L'Artisan du Piano à Montpellier, confectionne des pianos design, www.lartisandupiano-org Stephane Szendy, est dinandier d'art à Pezenas - www.s-szendy.com

Vanina Chiarelli, Zoïd, est créatrice de bijoux à Montpellier - zoid.fr

Infos pratiques :

- Vendredi 19 novembre de 14h00 à 19h00

- Samedi 20 novembre de 10h00 à 19h00

- Dimanche 21 novembre de 10h00 à 18h00

Lieu : La Cité - 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse

Comment s’y rendre ? Voiture À 5 min des 2 périphériques A620 – sortie Complexe scientifique A61 – sortie 18 Montaudran Bus Ligne L8 Marengo SNCF/Gonin – arrêt Breguet Ligne L7 Cours Dillon/Saint Orens – Arrêt Tahiti TER À 3 mn à pied de l’arrêt TER Montaudran