Frontignan - Halloween 2021 : une journée monstre à Frontignan la Peyrade !

Dimanche 31 octobre, la grande fête d’Halloween, organisée par la Ville et le Comité des fêtes, revient hanter les rues de Frontignan la Peyrade. Avec des animations toute la journée (séances de cinéma, manèges, ateliers animés par Planète Parents, boum pour les enfants, défilé, etc.), cette manifestation populaire se clôturera par une soirée dansante pour toutes et tous, animée par Cassou à la salle de l’Aire. Petits et grands pourront également profiter des vacances scolaires pour se préparer avec des ateliers horrifiques proposés par l’office de tourisme et à l’espace de vie sociale Albert-Calmette.

Dimanche 31 octobre, la Ville et le Comité des fêtes coorganisent une grande journée autour d’Halloween. Et pour fêter le retour de cette traditionnelle manifestation, qui n’avait pas pu se tenir l’an passé en raison des conditions sanitaires, ce sera double dose d’animations pour le plaisir des petits et des grands.

Séances de cinéma pour les plus jeunes le matin et pour les plus grands en fin de journée au CinéMistral, manèges pour enfants toute l’après-midi, atelier de confection de masques animé par l’association Planète Parents, suivi d’une boum pour les enfants à la salle de l’Aire.

De quoi ravir les petits monstres et les faire patienter jusqu’à 19h, pour le traditionnel défilé en centre-ville, au départ du plan du Bassin. Vampires et autres créatures monstrueuses paraderont dans les rues de la ville à la recherche de friandises, dans une ambiance festive et conviviale.

Enfin, chacun sera invité à la salle de l'Aire à 20h pour le grand bal d’Halloween, une soirée horrifique et dansante aux sons des platines de Cassou.

Pour celles et ceux à qui la frousse donne faim, une buvette sera assurée et des foodtrucks proposeront une petite restauration sucrée/salée.

PROGRAMME HALLOWEEN 2021

10h : Ciné Halloween des enfants

Petit déjeuner et quiz spécial Halloween.

10h30 : Projection du film d’animation « La famille Adams 2 : Une virée d’enfer » (dès 6/7 ans)

CinéMistral - Réservation obligatoire à l’accueil du cinéma

Tarif petit déjeuner + quiz + film : 6€/enfant et 3€/parent (uniquement en caisse)

Dès 14h : Manèges enfants

Plan du Bassin - Sur présentation du pass sanitaire

Dès 15h : Atelier confection de masques*

Animé par l’association Planète Parents

*Pas d’atelier maquillage en raison des conditions sanitaires

Salle de l’Aire – Sur présentation du pass sanitaire

17h : Boum des petits

Animée par DJ Toufik, organisée par le Comité des fêtes

Danse, défilé, jeux et friandises pour les moins de 12 ans

Salle de l’Aire– Sur présentation du pass sanitaire

18h30 : Ciné Horreur (interdit -12ans)

Film «Candyman» de Nia DaCosta

Quizz spécial Candyman avec cadeaux à gagner avant la séance.

CinéMistral - Réservation sur www.cinemistral.fr ou à l’accueil du cinéma.

19h : Grand chari-vari en centre-ville

Animé par le Comité des fêtes

Les enfants sont invités à suivre le char pour parcourir le centre-ville, faire du bruit et quémander des friandises.

Avis aux habitants ! Ceux qui détiennent des friandises et renoncent au sort peuvent le signaler sur leur porte à l’aide d’une citrouille [à récupérer sur le site de la Ville frontignan.fr]

Départ du plan du Bassin.

20h : Halloween party

Animé par Cassou

Salle de l’Aire– Sur présentation du pass sanitaire

Buvette et restaurations sucrée et salée sur place.

Organisé par la Ville et le Comité des fêtes

Rens : 04 67 18 54 26 – www.frontignan.fr

