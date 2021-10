Frontignan - Championnats du monde de Qwan Ki Do : 2 Frontignanais en lice

Soutenez nos champions et suivez en direct la compétition

Ce week-end, les 23 et 24 octobre, vont se dérouler les championnats du monde de Qwan Ki do. Parmi les représentants de la France, sous la direction technique de Laurent Salbego (EAM Qwan Ki Do de Frontignan), 2 Frontignanais, Romain Bouquet (ceinture noire 1ère dang) et Julien Azemard (ceinture noire 2e dang) se rendent à Paris pour présenter leurs enchaînements techniques (Quyên) à un jury, en visio dans plusieurs capitales du monde.

Cette année 2021 marque la 40e année de Qwan Ki Do dans le monde. Un championnat anniversaire donc, pour lequel Romain Bouquet effectuera son Quyên le samedi aux alentours de 18h, et Julien Azemard le dimanche vers 16h30. Compétition à huit clos dans plusieurs capitales du monde, cette dernière sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Fédération internationale Qwan Ki Do :

https://www.facebook.com/InternationalQwanKiDoFederation

La Ville transmet toutes ses ondes positives à ses champions qui font depuis de nombreuses années briller notre cité muscatière par leurs résultats.

Un art martial made in France

Le qwan ki do (Qwankido, Quan Khi Dao) est un art martial créé en 1981 en France. C’est même à Frontignan la Peyrade que s’est constituée la toute première fédération française de cet art qui puise ses racines en Chine et au Vietnam. Il représente l'aboutissement de plus de 25 ans d'études et de recherches effectuées par un expert des arts martiaux vietnamiens : Maître Pham Xuân Tong, héritier testamentaire du maître Châu Quan Ky. Sa pratique se décline de façon complète avec enchaînements techniques (Quyên), techniques seules, techniques à deux, assauts, armes traditionnelles... Dès la création de la discipline, une organisation internationale a été déclarée à Milan, sous l’appellation générique de « Fédération internationale Qwan Ki Do».