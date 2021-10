Argeles-sur-Mer - Le Jeu de la Vérité 2.0 fait escale à Argelès-sur-Mer

Revenue auréolée d'un succès au Festival Off d'Avignon 2021, la compagnie du Théâtre Le Lilas entame la première étape d’une tournée nationale avec sa comédie phare Le Jeu de la Vérité 2.0 ce jeudi 21 octobre à 20h30 dans les Pyrénées-Orientales au cinéma Jean-Jaurès d'Argelès-sur-Mer.

Le Jeu de la Vérité 2.0, est une adaptation du Jeu de la Vérité de Philippe Lellouche et du film Perfetti Sconosciuti de Paolo Genovese, mise en scène par Lilas Derradji. La pièce a figuré parmi le top 10 des meilleures pièces humoristiques du Festival Off 2021 selon la sélection du jury du journal Le Dauphiné Libéré.

Avec Florian Bourin, Antoine Bihannic, Sabri Derradji, Mélanie Jourdan et Lilou Morille, les comédiens sont amis dans la vraie vie et cela marche sur scène avec une énergie débordante et communicative qui touche un public attendri et capté par l’histoire des retrouvailles des potes du lycée.

L’histoire :

Toute vérité est-elle bonne à dire ? Pour Jules et sa bande de potes sans aucun doute lorsqu’ils décident de jouer au Jeu de la Vérité ! Pourtant, les révélations de ce soir gardent un goût amer de mensonge…Alors si on faisait entrer un nouveau joueur pour parler à notre place : les téléphones portables. Là, plus de doute, impossible de mentir, les vérités éclatent au grand jour…Qui dit la vérité ? Qui ment ? Et quelle est la limite entre les deux ? C’est ce que cinq personnages, ayant tout et rien à se reprocher, vous invitent à venir découvrir dans cette comédie qui au-delà de l’apparente légèreté des personnages révèle une froide et impitoyable réalité. Petites trahisons, tabous, manipulations, qui sortira gagnant du Jeu de la Vérité 2.0 ?

Contact et billetterie :

Tarif : 8 euros

Gratuit pour les - de 15 ans

Soirée organisée dans le cadre des jeudis au théâtre des Amis de la Médiathèque d’Argelès-sur-Mer.

Informations et réservations en contactant Les amis de la Médiathèque : 06 61 75 05 35