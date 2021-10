Florensac - Ateliers de pâtisserie à domicile à Florensac dans l'Hérault : Le chef Florent Cantaut propose un moment de partage

Florent Cantaut, le chef pâtissier qui propose des cours de pâtisserie à domicile

L’année 2020 a été sans surprise une année noire pour le secteur de la restauration. Sur l’ensemble de l’année, le marché de la restauration hors domicile (RHD) accuse une baisse de chiffre d’affaires de 38% et une baisse de 35% de fréquentation par rapport à 2019 (source). Cependant, la crise sanitaire a favorisé le développement de nouvelles pratiques et outils.

C’est ainsi que Florent Cantaut développe son idée, née dans son esprit en 2019, de proposer des cours de pâtisserie à domicile pour les particuliers, les CE et les team building de TPE. Il ajoute donc une nouvelle corde à sa société Sweets-Consulting qui vient en aide aux professionnels du domaine de la gastronomie. Avec ses cours à domicile, il permet aux particuliers passionnés d’apprendre les secrets des chefs pâtissiers dans le but de surprendre famille et convives avec des desserts de pros.

Ateliers de pâtisserie à domicile dans l’Hérault : un moment de partage

Florent Cantaut propose un véritable moment privilégié en sa compagnie. Chef pâtissier de renom, il est surtout passionné et expérimenté avec plus de 25 ans dans des établissements haut de gamme comme des relais & châteaux, palaces, relais desserts et restaurants étoilés Michelin.

Florent élabore des cours à domicile pour partager, dans une bonne ambiance et avec des produits de qualité, ses secrets de professionnel. Il permet ainsi de faire du haut de gamme en toute simplicité, dans la cuisine des particuliers, avec leur matériel et dans leur environnement.

lorent Cantaut, le Président fondateur, souligne :

Mon ambition primordiale est de permettre aux gens de ne pas avoir peur de pâtisser chez eux, et de leur montrer qu’avec pas grand-chose on peut se faire plaisir et faire plaisir à son entourage.

Plusieurs cours sont disponibles en fonction des envies de chacun. Les cours peuvent être dispensés en anglais également. Ses 10 années passées en tant que formateur sont un réel atout pour Florent en termes de pédagogie.

Le chef pâtissier se déplace avec tous les ingrédients pesés afin que les élèves se consacrent uniquement sur l’essentiel : faire le plein de connaissance.

Déroulement d’une initiation à la pâtisserie avec le chef Florent Cantaut

Prise de contact avec le chef

Il suffit de prendre contact par mail ou par téléphone (0672997390) pour convenir d’un rendez-vous préparatoire au cours. Seront alors évoqués la recette, les équipements du domicile et l’espace de travail qui définira le nombre d’élèves (pour 4 personnes inscrites pour un cours, la cinquième offerte jusqu’au 31 décembre 2021).

Le jour J : 4 heures de bonne humeur

Le chef “Florent”, arrive 30 minutes avant le début de l’atelier pour tout préparer au mieux. Chaque participant reçoit un livret de recettes puis c’est parti pour 4 heures de pâtisserie. Les élèves apprennent les astuces, les tours de main et les techniques du chef.

5 modules à choisir selon les envies et les goûts

C’est pas de la tarte

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un cours sur l’univers des tartes : fruits de saison , citron, chocolat, Tiramisu, fromage blanc et pamplemousse , etc.

Les macarons

Les macarons nécessitent un savoir-faire particulier. Après ce cours, ils n’auront plus aucun secret pour les apprentis qui pourront les refaire à souhait. Trois parfums sont proposés.

Voyage Voyage

Work shop sur le thème des gâteaux de voyage, comme le cake marbré, le cake citron, le Creusois, le gâteau basque, le financier, les madeleines, etc. L’atelier comporte l’élaboration de deux gâteaux pour optimiser le temps imparti.

Beethoven

Les classiques de la pâtisserie française, au choix : Millefeuille, Fraisier (en saison), Paris-Brest , Succès, Charlotte, etc.

Sans gluten

Apprendre à réaliser un gâteau sans gluten, sans difficulté.

Sweets-Consulting c’est aussi et avant tout un service aux professionnels

De grandes marques font confiance à Florent Cantaut pour l’élaboration de leurs recettes : Cémoi, Andros chef, Ferrandi Paris, PCB Création et bien d’autres encore. Sa pédagogie, son expérience, sa passion et son sens du partage sont des atouts considérables pour réaliser en étroite collaboration les recettes qui s’adaptent à leurs besoins et à leurs contraintes.

En effet, le chef intervient pour différents types de consulting

Master classes

Démonstrations

Créations de carte de restaurant

Viennoiserie/gâteaux de voyage

Chocolaterie/confiserie

Création gamme d’entremets

Glace

Artistique (pièce en chocolat ou en sucre) à l’occasion d’un évènement.

Formation du personnel

Sweets-Consulting se déplace en France comme à l’étranger au sein même des établissements (hôtels, restaurants, boutiques, école, industrie).

À propos de Florent Cantaut, chef pâtissier de renom

Fils d’hôtelier restaurateur ayant baigné dans la marmite depuis son plus jeune âge, Florent Cantaut sait dès l’âge de 5 ans qu’il veut devenir pâtissier. C’est tout naturellement qu’il se dirige à 16 ans vers un CAP de pâtisserie à Limoges chez un Relais Dessert.

Il enchaîne avec un BTM pâtissier puis un service militaire en tant que pâtissier au cercle national des armées à Paris.

Par la suite, il se dirige vers la pâtisserie de restauration haut de gamme, dans un premier temps dans un relais & châteaux dans le sud de la France, puis dans divers établissements haut de gamme en France et en Europe jusqu’à devenir le sous-chef pâtissier du George V à Paris. Il devient ensuite enseignant pour des classes internationales pendant 10 ans.

En septembre 2018, il crée sa société de Consulting. Puis en 2020, il lance les cours à domicile pour répondre aux nouveaux besoins qui font suite à la crise du Covid. Son objectif est de réaliser dans quelques années un livre de pâtisserie retraçant les différentes recettes réalisées avec et chez les particuliers. Enfin, un laboratoire verra le jour afin de recevoir celles et ceux qui souhaiteraient venir baigner dans son environnement.