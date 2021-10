Mèze - Les écoles de Mèze plus que jamais à la pointe du numérique

Avec 100% des classes élémentaires dotées de tableaux numériques interactifs (TNI), Mèze pouvait déjà se vanter d’être une ville à la pointe de l’innovation numérique à l’échelle du département.

Un palier supplémentaire vient d’être franchi. La Ville de Mèze est officiellement lauréate de l’appel à projet « Socle numérique dans les écoles ». Ce dispositif national s’inscrit dans le plan de relance mis en place par le Gouvernement pour faire face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de Covid. Son objectif : généraliser le numérique éducatif et assurer la continuité pédagogique et administrative.

Un équipement subventionné à 70% par l’Etat

La Ville a ainsi décidé de doter les écoles d’une importante flotte de matériel informatique destinée à développer et à généraliser les outils d’enseignement par le numérique pour les élèves et leurs professeurs. 7 « classes mobiles » comprenant chacune 12 PC portables connectés équiperont prochainement les écoles mézoises. Ces ordinateurs disposent d’une multitude de logiciels éducatifs et de fonctionnalités permettant d’utiliser Internet et les outils multimédias comme supports pédagogiques.

De plus, 30 PC portables spécialement adaptés seront mis à la disposition des enseignants.

Ces équipements permettront aux enfants de Mèze de se familiariser avec l’univers numérique dans un cadre parfaitement maîtrisé par leurs professeurs. Cet investissement s’élève à 59 000 €. La Ville de Mèze bénéficie d’une subvention de l’Etat de 41 000 €, soit environ 70 % du montant global.