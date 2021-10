Occitanie - La culture en occitan s'invite dans les lycées !

Dans le cadre de son Plan d’action lycée, l’Office public de la langue occitane offre un magazine en occitan aux lycéen.ne.s de la région

Un cadeau de rentrée pour tou.te.s les lycéen.ne.s qui apprennent l’occitan

En ce début d’année scolaire, les professeur.e.s d’occitan en lycée ont pu trouver dans leur casier un magazine tout en occitan à destination de leurs élèves. Ce magazine, c’est Lo Diari dans une édition spéciale revisitée pour les lycéen.ne.s en traitant exclusivement des thématiques qui intéressent ce public. Il est offert par l’Office public de la langue occitane (OPLO) à tous les élèves occitanistes des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C’est la première fois que cette opération est déployée en direction des 64 établissements qui proposent l’option occitan.

A travers cette distribution, l’OPLO cherche à diversifier les ressources à utiliser en classe et répondre ainsi à un besoin exprimé par les enseignant.e.s.

Premier « hors-série » pour Lo Diari : magazine culturel tout en occitan

Lo Diari (« Le Journal » en occitan) est un magazine bimestriel culturel d’une 40aine de pages, tout en occitan. Il est édité depuis 2008 par l’Institut d’Études Occitanes de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (IEO OPM) et suivi par une communauté de plus de 2500 lecteurs sur tout le territoire occitanophone. Ce premier hors-série traite de sujets précis, qui parlent aux jeunes, comme les mangas ou les jeux vidéo, les applis, les séries à voir en streaming, la musique... Comme les autres numéros, il propose un éclairage moderne sur l’actualité, en portant une attention particulière à la créativité et à la qualité graphique des contenus.

« Toute l'équipe du Diari a mis son savoir-faire au service de ce projet motivant : évolutions de maquette, nouveaux contenus, nouveaux contributeurs, nouvelles rubriques, nouveaux glossaires... » explique Danís Chapduelh, pour Lo Diari. « Grâce à l'OPLO, ce Diari spécial est gratuit, aussi tout un chacun peut désormais le consulter en ligne, le partager, le diffuser... Nous espérons que les jeunes lecteurs prendront autant de plaisir à le feuilleter que nous à le concevoir ! ».

Une opération dans le cadre d’un Plan d’action lycée

Alors que le ministère de l’Education nationale prépare la revalorisation de l’option occitan au bac dès 2022 (les effectifs ont diminué de -40% par rapport à 2016 suite à la réforme du baccalauréat), cette opération est l’une des premières du « Plan d’action lycée » voté par l’OPLO afin d’encourager l’apprentissage de l’occitan au lycée.

Au regard du très bon accueil réservé à ce Diari, tant par les équipes pédagogiques que par les élèves, l’opération pourrait être reconduite à chaque rentrée scolaire.