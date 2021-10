Sète - Des composteurs font leur entrée dans les écoles sétoises

Le projet pédagogique “Je fabrique mon compost dans mon école” a été officiellement lancé le vendredi 8 octobre dans les écoles Louis Pasteur et Paul Bert, en présence du maire François Commeinhes, de Corinne Azaïs, élue déléguée à la jeunesse et à l’éducation, de Laurence Magne, déléguée à l’économie circulaire et collecte, et de Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de la végétalisation participative, et du compostage dans les quartiers.

Ce projet, initié par la Ville, sur la base du volontariat de chaque école, doit contribuer à sensibiliser à la gestion des bio-déchets, et ainsi éveiller les enfants à l’intérêt du compostage. Cette thématique leur permettra aussi de discuter avec eux du cycle de la vie, des micro-organismes, ou de l’alimentation équilibrée. “Je salue le volontarisme des équipes enseignantes qui ont répondu très favorablement à cette sollicitation”, s’est félicité François Commeinhes.

En tout, 14 classes de maternelles et 21 classes de primaires, soit environ 1000 enfants, participeront au projet. Cette initiative s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, car le bois des composteurs sera issu des déchetteries sétoises. Outre l’implication du corps enseignant, les services de la mairie ont été sollicités pour la mise en place du composteur (service logistique, intervention et manutention), pour la préparation du sol (service jardins et paysages), ou encore pour les supports pédagogiques (service éducation à l’environnement de Sète Agglopôle).

Un véritable travail collectif qui devrait être amené à se pérenniser, comme le maire s’est plu à le rappeler aux enfants : “Vous serez les premiers à participer à cette opération, qui essaimera les années suivantes dans les autres écoles du bassin de Thau sous l’égide de Sète Agglopôle Méditéranée”.