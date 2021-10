Occitanie - La Coopération Agricole Occitanie s'est réjouie de la 25e édition du « Coup de Cœur de Femmes »

Coup de Cœur de Femmes 2021 : les meilleures cuvées des coopératives élues par un panel de choix

La Coopération Agricole Occitanie s’est réjouie de cette 25e édition du « Coup de Cœur de Femmes », qui s’est tenue le jeudi 14 octobre à la coopérative Richemer à Marseillan plage. Le jury, composé d’une trentaine de personnalités féminines, a dégusté puis récompensé les meilleurs vins des caves coopératives d’Occitanie. 4 Coups de Cœur ont été Une édition placée sous le signe de la capacité des coopératives viticoles à se tourner vers l'avenir

Cette sélection était cette année consacrée exclusivement au vin, dans le respect du protocole sanitaire. Fabienne BONET, Membre du bureau de LCA Occitanie et marraine de cette édition, avec Stéphane HUGONNET, Président des caves Richemer, ont accueilli le jury composé d'une trentaine de participantes.

Celles-ci, femmes d’influence, cheffes d’entreprises, journalistes, blogueuses et personnalités publiques, ont partagé leur goût pour la qualité et la diversité de ces vins exceptionnels. Leur défi était le suivant : déguster et sélectionner les meilleures cuvées médaillées Or au Concours des Vins de la Coopération Occitanie.

C'est au sein du caveau de la coopérative Richemer, à Marseillan plage, que nos convives ont pu procéder aux dégustations en première partie de journée. Le groupe s'est ensuite diriger vers le tout nouveau site de production "La perle de Thau" afin de profiter d'une visite guidée en totale immersion dans le monde du vin grâce à une visite ludique et interactive !

Ludovic Roux, Président de la section Vignerons Coopérateurs d’Occitanie, a exprimé toute sa gratitude aux participantes à ce temps fort pour la coopération régionale. En effet, ce type de récompense permet une reconnaissance supplémentaire de la qualité du travail des vignerons et des coopératives. Il est également un booster de vente.

« Consommons coopératif », découverte des subtilités des olives de bouches

Cette dégustation a été aussi l’occasion pour Jean-Marie Etienne, président de la section oléicole, de faire découvrir les différentes variétés d’olive de bouche emblématique de la région telle que la Picholine, la Lucques verte et noire, la Négrette autour d’une dégustation ludique. Les participantes ont pu découvrir les différentes subtilités : le croquant, les saveurs et les arômes.

Le Coup de Cœur de Femmes s’inscrit pleinement dans la démarche « Consommons coopératif », lancée en 2016 pour encourager la consommation de produits locaux et équitables.

Une artiste toute droite désignée pour la création des trophées... Manyoly

Comme chaque année, la création des trophées fait l’objet d’une création originale par une artiste. Cette année c’est l’artiste Manyoly qui a été choisie :

« Je ne peux pas oublier un regard, un visage tant que je ne l’ai pas dessiné. C’est obsessionnel... Une jolie obsession. ». Artiste autodidacte elle peint des inconnues croisées au cours de voyages et de rencontres fortuites. Sa participation au « Coup de cœur des femmes » était donc une évidence pour elle, les valeurs de cet événement sont en parfait accord avec ses engagements.

Jury 2021

Entreprises et titres représentés :

APECITA – CIVR - Conseil Départemental Hérault - CMI Media - Culture31 - Dauphiné Libéré -Delta Magazine - Departures – Député Européenne - France Bleu Hérault - Guide Hachette des Vins - Gourmandise sans frontières (blog) – IGP de l’Hérault - Kidimum – L’Indépendant - MAMSCOOK - Marie Claire - Midi Libre - Mille Feuilles...autour du Monde - Week-ends de Rêve – Pays d’Oc - Radio POP ROCK - Région Occitanie - RTL2 Littoral – RTS - Société Deux F Concepts - The Shuhan News, journal japonais - Vinnaya Karta - Wine Weekly - Winebroker.ru - WINEista (blog)

« COUPS DE CŒUR DES VINS »

Vins Blanc

Elles ont aimé...

Ce vin très harmonieux, fruité, doux et intense à la fois. Une belle harmonie entre ses parfums et ses saveurs. Il accompagnera parfaitement une cuisine qui associe du fruité, mais tout autant en apéritif. On a ressenti le litchi, les fruits exotiques, une explosion de saveurs. On a tout de suite toute été conquise par sa gourmandise !

Muscat sec Beauvignac, IGP Côte de Thau blanc 2020 Cave coopérative Les Costières de Pomerols (Hérault)

Vin Rosé

Elles ont aimé...

Sa jolie robe guillerette à la couleur pétale de rose délicate. Son nez gourmand, intense, complexe : les fruits rouge (framboise, fraise), batifolent avec les agrumes confits et les notes fraiches de réglisse. Sa bouche en parfaite adéquation, à la fois fraiche et charnue : un très joli équilibre tout en élégance. Sa finale persiste pour notre plus grand plaisir sur des effluves épicées. Il sublimera vos curry de crevette, poulet mariné au citron, fromage de chèvre, truite fumée.

Fulcran Cabanon, AOC Languedoc Cabrières rosé 2020 Cave coopérative L’Estabel à Cabrières (Hérault)

Vin Rouge

Elles ont aimé...

Ce vin est un personnage tout en séduction mais avec beaucoup de caractère. La robe rubis intense et lumineuse, les arômes de fruits noirs très murs, d’épices et de réglisse apportent beaucoup d’élégance à ce vin puissant, charpenté aux tannins très harmonieux et à la persistance fruité et épicée : romarin, thym, sarriette. Une invitation au plaisir qui vous emmènera très loin si vous avez la sagesse de garder ce beau vin rouge dans votre cave.

Cuvée L, AOC Corbières rouge 2019

Cave coopérative Le Chai des Vignerons à Lézignan-Corbières (Aude)

Vin Doux Naturel

Elles ont aimé...

Ce vin très élégant et velouté ! Sa belle robe ambrée avec des reflets topazes. Son harmonie entre le nez et la bouche, avec des notes de noix fraiches, de prunes, de griottes, de moka. La dégustation se termine sur des notes d’orangettes. A déguster seul à l’apéritif ou en digestif au coin de la cheminée ! ou encore en association avec un grand de chocolat ou même du fromage

Cuvée François Arago, VDN AOP Rivesaltes tuilé 2003

Cave coopérative Les Côtes d’Agly à Estagel (Pyrénées-Orientales)