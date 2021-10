Sète - Une après-midi sur le tournage de la série "Reuss"

Déjà un mois que le tournage de la série Reuss (sœurs en verlan) a débuté à l’Ile de Thau et le quartier semble s’être accommodé de cette effervescence discrète. Mercredi 13 octobre, c’est dans la cours de la médiathèque Malraux que se déroulait une scène de cette nouvelle production prévue pour diffusion en juin 2022 sur la chaîne 100 % numérique France TV Slash.

“On a préparé le terrain depuis avril, on a discuté avec les gens, on a appris à les connaître, on leur a expliqué l’histoire racontée par cette série, ce n’était pas gagné d’avance mais ça se passe extrêmement bien” souligne Stéphane Caput, directeur de production de Lizland films, qui accueillait François Commeinhes en visite sur le tournage mercredi après-midi.

L’occasion pour le maire d’aller à la rencontre des quelque 70 techniciens, figurants, et de quelques-uns des personnages clés de cette série dont Hanane (Inès Ouchaaou) et Maïssa (Assa Sylla) qui forment, avec Ambre (Charlie Loiselier), le trio de jeunes femmes au cœur de l’intrigue. Trois meilleures copines qui ont grandi dans la même cité et qui vont tenter de retrouver l’agresseur du grand frère d’Hanane. Une aventure où va se mêler leurs aspirations personnelles. Une série comme une autre ? Pas tout à fait puisqu’elle sera ponctuée de nombreux moments de comédie musicale et donnera vie à une vingtaine de chansons.

“Il nous faut environ 3 à 4 jours pour faire un épisode et on s’est très bien adapté au rythme de la ville” continue Stéphane Caput qui met l’accent sur l’implication de la mairie pour que ce tournage soit un succès. “Je remercie le bureau du cinéma et François Commeinhes qui est venu nous voir dès le premier jour pour écouter le projet et voir si nous avions choisi le bon endroit pour raconter cette histoire”. Environ 50 % du tournage est entièrement réalisé à l’lle de Thau. La production se déplace aussi dans d’autres lieux de l’île singulière, comme au Théâtre Molière où une scène a été tournée récemment. Pour une production à 90 % sétoise.