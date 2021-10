Pézenas - Centre Petite Enfance « Les Pitchounets » : la crèche rénovée et inaugurée

Pour répondre aux besoins des familles et améliorer l’accueil des tout-petits, le Centre Petite Enfance “Les Pitchounets” a fait l’objet de travaux d’aménagements. Ce projet a été possible grâce au partenariat entre la Ville de Pézenas et son CCAS avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, ainsi que le Conseil Départemental et la PMI.

La crèche a été inaugurée le 12 octobre 2021 en présence d’Armand Rivière, Maire de Pézenas, de Julie Garcin-Saudo, Conseillère Départementale, de Guy-Charles Aguilar, Président du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, de Claire Narang, Directrice action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault.

Les travaux se sont déroulés en août 2021 pendant la période de fermeture annuelle de la crèche. Le hall d’accueil a été entièrement repensé : pose d’un nouveau plafond, insonorisation, installation de barrières transparentes, peinture des murs.

Dans chaque espace de vie, la création de placards a permis de réorganiser le rangement. La peinture des murs et l’insonorisation ont apporté un confort supplémentaire. Le mobilier existant a été complété par l’acquisition de nouveaux matériels : tables à langer, lits, fauteuil d’allaitement, tapis, miroir…

L’espace de vie des enfants de 18 mois et moins a aussi été agrandi.

Coût de l’opération 37 000 € TTC (31 338 € HT) avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault à hauteur de 80% et celle du Département. Grâce à ces aménagements, la crèche peut accueillir 33 enfants dans ses locaux, soit une création de 4 nouvelles places, notamment pour des enfants en situation de handicap ou en difficulté sociale. L’établissement dispose désormais d’un coin bébé propice au calme, d’un espace pédagogique pour les plus grands et d’un espace commun plus spacieux pour le partage des activités.

Cette action s’inscrit dans l’engagement de la municipalité à développer l’accueil collectif d’enfants en crèche et poursuivre la diversification des modes de garde.