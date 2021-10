Occitanie - Tour de France 2022 : 6 étapes sur une semaine complète en Occitanie

- Tour de France 2022 - Carole Delga : « Chaque année, je mets toute mon énergie pour faire découvrir l'Occitanie grâce au Tour de France »

L'annonce du parcours officiel de la 109ème édition du Tour de France en 2022 démontre encore une fois la place que tient l'Occitanie dans cet exceptionnel évènement sportif. Avec une arrivée et 6 étapes sur une semaine complète, l'Occitanie est la région française qui accueillera le plus cette course sur son territoire.

« Lorsque je veux quelque chose, je ne lâche rien. Christian Prudhomme fait partie de ceux qui le savent particulièrement bien.

Chaque année, lors de nos nombreux échanges, je défends notre territoire et met tout en œuvre pour négocier de nouvelles étapes. L'impact touristique et économique du passage du Tour est essentiel pour nos professionnels, c'est donc une opportunité que je veux leur offrir !

Cette année, j'étais particulièrement attachée à ce que le Tour de France puisse s'arrêter à Lourdes, notre première ville touristique d'Occitanie, qui a tant souffert de la crise COVID. Les étapes de Cahors et Mende me tenaient aussi particulièrement à cœur depuis plusieurs années et je remercie sincèrement les organisateurs de les avoir intégrées au parcours.

Vous pouvez compter sur Kamel Chibli et moi pour continuer cette belle collaboration avec les équipes de Christian Prudhomme qui nous garantit chaque année de nouvelles étapes en Occitanie. » a déclaré la présidente de la Région Occitanie à l'issue de la présentation de ce 109ème Tour de France.

Le Tour 2022 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :

Samedi 16 juillet, 14e étape : Saint-Etienne (42) / Mende (48)

Dimanche 17 juillet, 15e étape : Rodez (12) / Carcassonne (11)

Mardi 19 juillet, 16e étape : Carcassonne (11) / Foix (09)

Mercredi 20 juillet, 17e étape : Saint-Gaudens (31) / Peyragudes (65)

Jeudi 21 juillet, 18e étape : Lourdes (65) / Hautacam (65)

Vendredi 22 juillet, 19e étape : Castelnau Magnoac (66) / Cahors (46)

Samedi 23 juillet, 20e étape : Lacapelle Marival (46) / Rocamadour (46)

Photo d'illustration