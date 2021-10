Occitanie - La Région Occitanie rend hommage à Samuel Paty

« Touche pas à mon professeur » : La Région Occitanie rend hommage à Samuel Paty

1 an après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine, la Région Occitanie lui rend un nouvel hommage.

Ainsi le vendredi 15 octobre, des extraits du recueil « Touche pas à mon professeur » réalisé par les élèves et enseignants du collège Jean Racine à Alès et le portrait de Samuel Paty, seront projetés sur les façades des Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier de 19h30 à minuit.

Crédit photo : Région Occitanie