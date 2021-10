Occitanie - Échanges de maisons : l'Occitanie est la cinquième région favorite pour les mois à venir

Cette année, plus de deux Français sur cinq avaient prévu de partir en vacances ou en week-end en septembre ou en octobre. L’échange de maisons, qui connaît de plus en plus d’adeptes notamment depuis le début de la pandémie, fait toujours partie des solutions plébiscitées par les Français pour cet automne. D’après HomeExchange, leader mondial du secteur, après l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Nouvelle-Aquitaine, c’est l’Occitanie qui prend la cinquième place dans les régions les plus populaires pour les mois à venir.

Près de 8 500 nuitées prévues en Occitanie pour octobre, novembre et décembre

Pour cette fin d’année comme depuis le début de la pandémie, l’Occitanie fait partie des régions favorites pour les échanges de maisons. Plus particulièrement, Toulouse, Montpellier, Sète, Albi et Le Barcarès sont les 5 villes les plus demandées en ce moment. Parmi les 8 500 nuitées prévues dans la région jusqu’à la fin de l’année, 45% auront lieu en vacances de la Toussaint et 12% à celles de Noël.

Un mois de septembre record pour l’échange de maisons

Plus globalement, en France, cette période de rentrée marque pour HomeExchange un nombre de nuitées jamais atteint jusqu’alors : en septembre, 36 500 nuitées ont eu lieu sur le territoire français, soit 20% de plus qu’en 2020 et en 2019, et même 104% de plus qu’en 2018.

Pour la première fois depuis la création de HomeExchange, le mois dernier, le nombre de conversations créées sur la plateforme atteignait celui de début juillet, période habituellement tendue pour les réservations de vacances. D’ici la fin de l’année, en France, 79 200 nuitées sont prévues en échanges de maisons, dont 57 500 au mois d’octobre. Sur HomeExchange, encore 15 750 logements ont une disponibilité avant la fin de l’année.