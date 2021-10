Hérault - La saison Grand Orb célèbre Brassens à Graissessac

L’Hivernale de Grand Orb célèbre Georges Brassens, inoubliable chantre de l’humanisme, vendredi 22 octobre à 21h au Café Mounis de Graissessac. C’est en musique que la saison de la communauté de communes poursuit son itinéraire culturel dans les communes.

Ce personnage mythique de la chanson française aurait eu 100 ans précisément ce 22 octobre 2021. Les chansons du grand homme, figure incontournable de notre culture, de notre musique, de notre époque, font partie de celles auxquelles le temps qui passe n’a rien enlevé. Le Trio « L’Air du Temps » vous les fera découvrir ou redécouvrir avec un concert intitulé « Recatando Brassens ». « RECATANDO…en portugais, cela veut dire « chercher des poux, provoquer, déstabiliser. Ce qui est joué dans notre « recatando » c’est une façon personnelle de re voyager Brassens, mais avec notre identité. ».

Thierry Riou à la guitare et au chant, Marc Roger à la guitare et Jean-Philippe Cazenove à la contrebasse, font revivre les airs de Brassens avec des reprises aux couleurs de fado ou de bossa. Le trio les a absorbés de telle manière que tout en les reconnaissant, puisqu’ils sont dans nos artères, nous sommes étonnés, bahutés joliment, et séduits par ces reprises singulières aux accents manouches.

Un moment à ne pas rater pour tous les amoureux de cet incontournable parolier de la chanson française.

Spectacle d’1h30. Tout public. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir du spectacle.