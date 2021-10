Occitanie - L'Urssaf dévoile les chiffres de l'emploi privé au 2ème trimestre 2021

Au deuxième trimestre 2021 en Occitanie, les effectifs salariés du secteur privé dépassent leur niveau d’avant crise.

La perspective de la levée des restrictions sanitaires entrevue à la fin du deuxième trimestre 2021 a favorisé la progression de l’emploi du privé mesuré à fin juin.

Les effectifs salariés en Occitanie augmentent de 1,8 % ce trimestre, soit 25 900 postes créés en trois mois.

Ils sont désormais supérieurs à leur niveau d’avant crise fin décembre 2019 (+1,2 %).

En Occitanie, les effectifs salariés progressent dans tous les départements au deuxième trimestre.

Seuls les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne n’ont pas retrouvé leur niveau d’emploi d’avant crise.

Le rebond de l’emploi par rapport à fin 2019 est surtout marqué dans les cinq départements languedociens, qui totalisent 15 300 créations de postes, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et en Ariège.

La Lozère affiche la plus forte croissance depuis fin 2019 (+3,1 %). Elle atteint 2,9 % dans les Pyrénées-Orientales et 2,8 % dans le Tarn-et-Garonne. L’Hérault a créé 6 700 postes depuis fin 2019 (+2,3 %) et le Gard 3600 postes (+2,5 %).

Dans les Hautes-Pyrénées, l’emploi croît pour le quatrième trimestre consécutif (+1 % sur trois mois) mais les pertes importantes du premier semestre 2020 (-4 400 postes) n’ont pas encore été comblées. Par rapport à fin 2019, les effectifs salariés restent en repli de 2,6 % soit -1 300 postes dont plus d’un millier dans l’hébergement-restauration.

Après une chute importante au quatrième trimestre 2020, l’emploi repart à la hausse depuis deux trimestres en Haute-Garonne. Le département a créé deux fois plus d’emplois au deuxième trimestre 2021 (+1,6 % sur trois mois) qu’au trimestre précédent. Par rapport à fin 2019, le département accuse toutefois un déficit important de postes dans l’industrie (-3,5 %) et l’intérim.

Au total, ses effectifs demeurent légèrement inférieurs à ceux d’avant crise (-0,5 % soit - 2 300 postes).

Dans le Lot, les effectifs progressent et retrouvent leur niveau de fin 2019 (+0,6 %).

LES SECTEURS QUI RECRUTENT

Le tertiaire hors intérim a créé 24 600 postes au deuxième trimestre, soit deux fois plus qu’au premier trimestre

Dans le tertiaire hors intérim, les effectifs connaissent un fort rebond au deuxième trimestre 2021. Ils progressent de 2,4 % au cours des trois derniers mois, soit 24 600 créations de postes, après une précédente hausse de 1,2 % au premier trimestre. Fin juin, l’emploi tertiaire hors intérim dépasse ainsi de 1,8 % son niveau de fin 2019, avant le début de la crise sanitaire.

La construction a créé 6 000 postes depuis fin 2019

Les effectifs dans la construction continuent d’augmenter au deuxième trimestre (+0,2 %), après une hausse importante de 2,6 % au précédent trimestre.

Dans le bâtiment, les effectifs augmentent ce trimestre : +0,3 % dans les activités des travaux de construction spécialisés, et +1 % dans la construction de bâtiment.