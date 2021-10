Haute-Garonne - Le Président du SDEHG à la rencontre des élus du sud du département

Une fois par mois, le Président du SDEHG, Thierry Suaud, tient une permanence à Saint-Gaudens, au n°33 rue Victor Hugo, pour recevoir les élus du sud du département afin de faire le point sur les projets de travaux sur les réseaux d’éclairage public et d’électricité et plus globalement sur tout projet relevant de la transition énergétique.

Ces rencontres permettent d’entretenir une relation de proximité et de confiance avec les élus les plus géographiquement éloignés de Toulouse.

La dernière permanence s’est tenue le jeudi 7 octobre 2021 de 10h00 à 12h00. Thierry Suaud y a reçu les maires et représentants des communes d’Ardiège, Arguenos, Ganties, Gourdan-Polignan et de Rieucazé. Voici quelques exemples des échanges riches et variés…

Lutter contre la pollution lumineuse

Le SDEHG souhaite aller plus loin en matière de lutte contre la pollution lumineuse en éclairant au plus juste et au bon moment.

Plusieurs solutions techniques permettent de réaliser des économies d’énergie et de limiter les nuisances lumineuses nocturnes : rénover les installations d’éclairage public vétustes avec des appareils à LEDS à faible consommation d’énergie, abaisser la puissance lumineuse et éteindre l’éclairage. Ces solutions sont complémentaires pour une politique d’éclairage public efficace.

Le Maire, qui détient le pouvoir de police, est seul compétent pour décider de l’extinction de l’éclairage public sur sa commune. Le succès de cette démarche dépend grandement de l’adhésion des habitants.

Le SDEHG engage une réflexion sur ce sujet avec l’expertise de Sébastien Vauclair, docteur en astrophysique et spécialiste des questions de pollution lumineuse.

Conseiller les communes dans leurs projets de transition énergétique

Le SDEHG apporte son expertise aux communes du département pour les conseiller en matière d’économies d’énergie : il réalise des diagnostics énergétiques des bâtiments publics et de l’éclairage public, il accompagne les communes dans leurs différents projets de transition énergétique.

Par exemple, le Syndicat conseille les communes en matière de projets favorisant les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque : il évalue l’opportunité du projet et réalise des études de faisabilité afin de valider la viabilité des projets de production d’énergie photovoltaïque.