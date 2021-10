Carcassonne - Samëli le 14 octobre au Chapeau Rouge de Carcassonne !

SAMËLI (musique du monde)

Jeudi 14 octobre 2021 - 21h00 - LE CHAPEAU ROUGE / CARCASSONNE

ENTRÉE GRATUITE



C’est à l’âge de 17 ans que Samëli fait ses premiers pas sur scène en tant que choriste du groupe Exil, fondé par l’artiste sénégalais Paamath fin des années 80. Puis les rencontres se succèdent et Mélissa cumulera les collaborations en intégrant différents groupes aux styles divers jusqu’en 2017, année où elle créée Samëli. Samëli c’est le nom de cette langue qu’elle chante, un dialecte qu’elle a inventé et qui laisse à chacun libre cours à son imaginaire. Jouer avec les émotions, c’est tout le symbole de Samëli, celui du partage, de l’union: «ça me lie»; un échange en fil conducteur, qui séduit par l’harmonie entre la chanteuse et ses musiciens. Sorti à l’automne 2020, son premier album se nomme «Djobé» et rassemble neuf titres écrits par Mélissa, dont ses acolytes ont composés et arrangés l’instrumentalisation. Un album à découvrir en live car, sur scène, Mélissa s’exprime avec le corps et la résonance de ses mots trouvera une signification propre à chaque âme.





Toutes les places sont assises

Concert gratuit / nombre de places limité



Retrait des billets conseillé :

- auprès du PAC Billetterie :10 rue de la République (04 68 115 915)

- ou sur place le soir même à partir de 20h30 (sous réserve des places disponibles)



Pass sanitaire obligatoire





Plus d’infos sur : www.chapeaurouge.carcassonne.fr

Chapeau Rouge - 37 rue Trivalle - Carcassonne