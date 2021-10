Hérault - Circulation inter-files : une campagne terrain pour sensibiliser les usagers !

Circulation inter-files : une campagne terrain pour sensibiliser les usagers de deux-roues et trois-roues motorisés dans l'Hérault

À titre expérimental, depuis le 2 août 2021, la circulation inter-files (CIF) est autorisée pour les deux-roues et trois-roues motorisés circulant sur les autoroutes et les voies rapides, lorsque le trafic y est dense, dans 21 départements français. Pour permettre un partage de la route apaisé et respectueux, une campagne de communication est lancée sur les territoires concernés pour informer largement de la mise en place de l'expérimentation, des conditions de la pratique inter-files et diffuser des conseils de prudence. Dans ce cadre, plus d'un million de dépliants ont déjà été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants des 21 départements concernés.

Du 12 au 14 octobre, des milliers de dépliants seront distribués sur les parkings réservés aux deux et trois-roues motorisés situés à Montpellier.

La circulation inter-files, mode d'emploi

Les règles à respecter

La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h ;

La circulation entre les files de véhicules à l'arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée ;

L'espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d'une chaussée doit être suffisant ;

La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules ;

Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas ;

Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage ;

Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.

Automobilistes :

Soyez vigilants lorsque vous déboitez ;

Vérifiez vos rétroviseurs et angles morts.

Pour rappel, les 21 départements concernés par l'expérimentation : les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône (y compris la métropole lyonnaise), le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, les 8 départements de la région Île-de-France.