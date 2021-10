Occitanie - Mardi 12 octobre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 543 hospitalisations en cours (-38 en 4j) dont 101 en réanimation et soins critiques (-18 en 4j) et 5 189 décès à l’hôpital (+8 en 4j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Ce bulletin détaille également l’évolution de la stratégie de dépistage et la fin de la gratuité des tests de confort à compter du 15 Octobre.

La baisse de la circulation virale et la progression de la couverture vaccinale permettent aujourd’hui d’adapter notre stratégie de dépistage. A compter du 15 octobre, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus systématiquement pris en charge par l’Assurance maladie.

Seuls les tests réalisés dans un but de dépistage seront remboursés, les tests réalisés en vue d’obtenir un pass sanitaire, deviendront payants. Par ailleurs, les autotests ne permettront plus l’obtention du pass sanitaire.

La prise en charge des tests sera maintenue pour :

• Les personnes ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination.

• Les mineurs.

• Les personnes identifiées dans le cadre du contact-tracing réalisé par l’Assurance maladie.

• Les bénéficiaires des campagnes de dépistage collectif, organisées par l’ARS (par exemple en collèges et lycées).

• Les patients présentant une prescription médicale.

Ces mesures s’accompagnent d’un nouvel appel à la vaccination, pour se protéger, protéger les autres et sortir collectivement de cette crise sanitaire sans précédent.