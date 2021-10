Toulouse - La gastronomie régionale à l'honneur à Toulouse ! du 11 au 17 octobre,

LA GASTRONOMIE RÉGIONALE À L’HONNEUR À TOULOUSE MATABIAU

Du 11 au 17 octobre, 30 gares françaises accueillent la 8ème édition de l’opération Chefs de Gare. Après une année 2020 privée de l’opération, le millésime 2021 revient encore plus fort. Pour cette nouvelle saison tant attendue, SNCF Gares & Connexions invite gourmands et gourmets à entrer dans les gares, nouvelles destinations culinaires, pour découvrir leurs chefs régionaux ainsi que les artisans et producteurs locaux. Et pour se frotter à la crème de la gastronomie française, les cuisiniers amateurs pourront participer pour la 2è année à une compétition originale : un concours de cuisine organisé au cœur même des gares. En Occitanie, c’est à Toulouse qu’aura lieu Chefs de Gare. Marché d’artisans locaux, animations culinaires menées par les ateliers Comme une Poule ou les Causeries Culinaires, présentations par les Fruits et Légumes Frais d’Interfel ou encore le chef Boris Tronco, Chelala, aux manettes du Road Show: les voyageurs toulousains vont en prendre plein les papilles.

LA GASTRONOMIE & LES GARES, UNE BELLE HISTOIRE QUI PERDURE

Pilier de la stratégie de SNCF Gares & Connexions, « Chefs de Gare » est depuis 8 ans un maillon essentiel de l’objectif de diversification et de montée en gamme de la restauration proposée en gare. Grâce à cette opération d’envergure nationale, les gares confirment leur ambition de devenir non seulement la porte d’entrée vers un territoire mais aussi vers une cuisine de terroir. Aujourd’hui, les gares contemporaines positionnent la gastronomie au carrefour des mobilités, locales, nationales, internationales, avec de nombreuses offres de restauration notamment menées par des chefs étoilés, et un choix minutieux des différents commerces de bouche.

Boris Tronco, Chelala, officiera en gare de Toulouse Matabiau, le 14 octobre

La cuisine mobile Chefs de Gare, qui fera étape dans 12 gares françaises, avec, à chaque occasion, un chef emblématique régional qui viendra sublimer les produits de son terroir, s’installe en gare de Toulouse Matabiau le 14 octobre. Le Road Show made in Toulouse sera animé par le chef Boris Tronco.

C’est avec fierté qu’il mettre en avant les produits régionaux.

Après avoir travaillé dans des restaurants gastronomiques comme le restaurant de Michel Sarran, le Genty Magre ou même le Pré Catalan, le Chef Boris Tronco est désormais à la tête de Chelala.

Il gère une brigade de talents et propose une carte complète autour de la cuisine levantine et orientale. Son souhait est d’offrir aux convives une expérience gustative unique à Toulouse.

Le programme du 14 octobre

De 12h à 14h30, Boris Tronco, chef du restaurant Chelala à Toulouse, fera une démonstration culinaire lors de ce Road Show animé par Carinne Teyssandier.

De 15h à 17h, animation et présentation par Les Fruits et Légumes Frais d’INTERFEL.

LE CONCOURS DE CUISINE CHEF DE GARE

Ce concours de cuisine offre au grand public l’opportunité de cuisiner dans un lieu unique aux côtés de chefs de renom et de révéler le talent des cuisiniers amateurs. Les épreuves régionales se dérouleront sur la cuisine mobile de Chefs de Gare. A l’issue de ces épreuves, les 7 vainqueurs seront invités à Paris le samedi 16 octobre lors de la grande finale parrainée par le chef** Michel Rostang, Le Train Bleu, Paris Gare de Lyon

Le pouvoir est aux terroirs à Toulouse Matabiau

Du 11 au 15 octobre, les voyageurs pourront attendre leur train en flânant aux abords du marché des artisans. Ils y découvriront les talents de la région:

L’artisanat local avec : Le Hameau de Marie Antoinette, épicerie fine, Abeillement Vôtre, association d’apiculteurs.

Des ateliers recettes autour de produits de saison par Les Causeries Culinaires le 11 octobre, Comme une Poule du 13 au 15 octobre, Les Fruits et Légumes Frais d’INTERFEL le 14 octobre.

Les points de vente et enseignes de restauration en gare proposeront, durant toute la durée de l’opération et en complément de leur carte habituelle, des menus estampillés Chefs de Gare, des offres spéciales ainsi que des animations pour faire découvrir les saveurs et produits du terroir.

Informations pratiques : https://chefsdegare.sncf/

À propos de SNCF Gares & Connexions :

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique consiste à donner envie de gare pour donner envie de train. Avec ses 3000 gares françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser son patrimoine.

Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau. Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexion

