Europe - COP26: les ambitions mondiales doivent être relevées pour un résultat concluant

La commission de l’environnement a adopté mardi une résolution appelant tous les pays à mettre en œuvre une relance verte et à augmenter leurs objectifs climatiques pour 2030.

En amont de la Conférence 2021 des Nations unies sur la changement climatique (COP26) du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté une résolution sur sa contribution à la COP26 par 60 voix pour, 15 contre et 3 absentions.



Dans la résolution, les députés expriment leur inquiétude quant au fait que les objectifs annoncés à Paris en 2015 vont aboutir à un réchauffement bien au-delà des trois degrés en 2100 en comparaison avec les niveaux préindustriels. Ils affirment que l’UE doit demeurer un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique et qu’ils travailleront pour garantir que le paquet climatique de l’UE ‘‘Fit for 55 in 2030’’ sera pleinement conforme à l’accord de Paris.



Afin d’accélérer le rythme de l’action climatique, les députés souhaitent que l’UE soutienne un cadre quinquennal pour tous les pays plutôt que l’actuel cadre décennal. Ils affirment également que toutes les subventions directes et indirectes liées aux combustibles fossiles devraient progressivement disparaître de l’UE d’ici 2025 et ils appellent tous les pays à prendre des mesures similaires.



Les députés rappellent que la biodiversité joue un rôle essentiel dans la lutte et l’adaptation des humains au réchauffement climatique et soulignent que les solutions fondées sur la nature sont des solutions gagnant-gagnant qui impliquent la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes.



Le G20 doit mener le combat



Les députés affirment que les nations du G20 doivent montrer un leadership mondial et s’engager à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard. Ils appellent également la Commission à créer un club international du climat avec d’autres grands émetteurs de gaz à effet de serre avec pour objectif de fixer des normes communes et d’élever le niveau d’ambition au niveau mondial via un mécanisme commun d’ajustement carbone aux frontières.



Les députés saluent le retour des États-Unis dans l’accord de Paris et l’engagement du Président Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de moitié d’ici 2030 en comparaison avec les chiffres de 2005. Ils attendent des mesures politiques concrètes et des financements pour atteindre cet objectif.



Si les députés saluent la volonté de la Chine d’être un partenaire constructif dans les négociations mondiales sur le climat, ils s’inquiètent de sa dépendance au charbon et soulignent que les objectifs climatiques chinois devraient couvrir toutes les émissions de gaz à effet de serre et pas seulement les émissions de dioxyde de carbone.



Davantage de soutien financier pour lutter contre le changement climatique



Les députés déclarent que les pays développés doivent respecter leur promesse consistant à mobiliser chaque année au moins 100 milliards de dollars pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, et à augmenter ce montant à partir de 2025 lorsque les économies émergentes devraient également commencer à contribuer. Une feuille de route détaillant la contribution équitable à ce financement de chaque pays développé devrait faire l’objet d’un accord. Les députés souhaitent également garantir que tous les pays en développement puissent participer à la COP26 malgré la pandémie de COVID-19.



Prochaines étapes



La résolution sera mise aux voix en plénière lors de la session des 18-21 octobre.



Une délégation du PE menée par Pascal Canfin (Renew Europe, FR) se rendra à Glasgow du 8 au 13 novembre.



Contexte



Le Parlement a fait pression pour une législation européenne plus ambitieuse en matière de climat et de biodiversité et a déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019. En juin 2021, la loi européenne sur le climat a été adoptée par le Parlement. Elle transforme l'engagement politique du pacte vert européen en faveur de la neutralité climatique de l'UE d'ici 2050 en une obligation contraignante pour l'UE et les États membres. Elle porte également l'objectif de l'UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40% à au moins 55% par rapport au niveau de 1990. En juillet 2021, la Commission a présenté le paquet "Fit for 55 in 2030" afin de permettre à l'UE d'atteindre l'objectif plus ambitieux de 2030.