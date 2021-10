Hérault - Jean-François Audrin quitte Les Républicains pour rejoindre Horizons

Jean-François AUDRIN, maire LR de Saint-Georges d’Orques depuis 2008 et Vice-président de la Métropole, présent au Havre samedi 9 octobre Jean-François AUDRIN, maire LR de Saint-Georges d’Orques depuis 2008 et Vice-président de la Métropole, présent au Havre samedi 9 octobre pour le pour le lancement « d’Horizons », le nouveau parti d’Édouard Philippe, quitte Les Républicains pour rejoindre les rangs de l’ancien Premier ministre.

Seul maire de l’Hérault présent lors de ce meeting, Jean-François AUDRIN est également le premier maire encarté à Horizons de notre département. Il explique sa décision : « Depuis quelques temps déjà, je ne me retrouve plus dans les valeurs des Républicains. C’est tout naturellement que j’ai choisi de rejoindre Édouard PHILIPPE que j’avais déjà rencontré lors de la primaire de l’UMP en 2016 où j’étais le référent d’Alain Juppé pour le département de l’Hérault ».

Le parcours politique de Jean-François AUDRIN s’inscrit dans une droite profondément gaulliste, sociale, libérale et européenne. Adhérent dès sa création en 2002 de l’UMP, maire LR de Saint-Georges d’Orques, conseiller régional sur la liste de Dominique REYNIE en 2015 et réélu vice-président de la Métropole de Montpellier en 2020, il indique : « aujourd’hui, nostalgique de cette droite apaisée et rassembleuse, je souhaite porter et défendre les valeurs de la nouvelle offre politique proposé par Édouard PHILIPPE ».