Vias - Déléo un groupes darkpop à Vias le 15 octobre 2021

Venez partager un moment avec Deleo, l'un des rares groupes darkpop de la scène française.

Leur univers ? Un doux mélange entre London Grammar et les Cranberries, entre voix douce, vibrante et sensuel et mélodies mélancoliques aériennes.

Déléo est un des rares groupes darkpop de la scène française de dimension internationale (Radio France). Il est composé d’Emilie Domergue (voix-guitare), Denis Navarro (guitare), Romain Viguier (Basse/synthés), Nicolas Gaeremynck (guitare) et Clément Pernet (batterie). De la rencontre de ces passionnés de musique anglo-saxonne est née l’évidence d’une fusion artistique. Preuves en est donnée l’accueil de leurs premiers singles Unfair, Going Home ou Mythomania en France comme à l’étranger… Leur univers ? Un doux mélange entre London Grammar et les Cranberries. Mais on les reconnaît surtout grâce à la voix douce d’Emilie vibrant avec sensualité sur leurs mélodies mélancoliques aériennes...

