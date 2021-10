Europe - Coup d'envoi de la Rencontre des jeunes européens 2021

De 3 000 à 4 000 participants à Strasbourg les 8 et 9 octobre

Un débat axé sur l’environnement, la démocratie, la relance post-COVID-19, les droits de l’homme et les inégalités sociales

Les principales propositions seront présentées à la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Un événement pour les jeunes, créé en collaboration avec des jeunes

Les 8 et 9 octobre, entre 3 000 et 4 000 jeunes d’Europe et d’ailleurs se réuniront à Strasbourg et en ligne pour échanger leurs idées et contribuer aux discussions sur l’avenir de l’Europe.

Des dizaines d’activités, de débats, d’ateliers, ainsi que des événements sportifs, des performances artistiques et des concerts se dérouleront lors de la Rencontre des jeunes européens (EYE) 2021 dont le slogan est ‘‘L’avenir nous appartient’’.

Vendredi 8 et samedi 9 octobre, les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg et le village EYE seront sous les projecteurs. Entre 3 000 et 4 000 participants sont attendus à Strasbourg. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent suivre l’événement sur la plateforme EYE 2021.

Les événements seront accessibles sur la plateforme de l’EYE, où il est possible de consulter le programme des activités qui auront lieu en ligne et sur place.

Illustration