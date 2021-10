Frontignan - Week-end chansons française

Avec un nouvel agenda trimestriel, démarré en septembre dernier, adapté aux mesures sanitaires en vigueur, la Ville propose une grande diversité d’évènements afin que l’ensemble des publics de Frontignan la Peyrade puisse profiter pleinement d’art, de cinéma, de lectures, du cirque, de concerts, de rencontres …

Les 15 et 16 octobre prochains, la Ville accueille au sein de la médiathèque d’agglomération Montaigne, 2 artistes de la chanson française avec au programme une conférence de Jean Fauque et un concert de Tristen.

Vendredi 15 octobre

Conférence musicale en parfait état de conversation – Jean Fauque, Lizzy Ling et Nicolas Grosso – 19h – Médiathèque Montaigne – le Grand Baz’art.

La musique est entrée tôt dans la vie de Jean Fauque, grâce à une mère à la très jolie voix qui chantait le répertoire français et ensuite sous forme d’un électrophone et de 45 tours achetés par son père lorsqu’il a cinq ans, à Fès, au Maroc. Il se passe alors en boucle Le parapluie de Georges Brassens, « une chanson presque fondatrice pour moi », qui évoque la France verdoyante idéalisée depuis le brûlant pays lointain, raconte celui qui fut le co-auteur et l’ami d’Alain Bashung.

Découvrez l’auteur des albums Chatterton et Fantaisie Militaire d’Alain Bashung qui écrivit aussi pour Jacques Dutronc, Rachid Taha, Luz Casal… Sur scène, entre les chansons qu’il interprète et ses lectures, Jean Fauque donne la parole au public qui pourra le questionner sur son parcours, ses rencontres.

+ d’infos sur http://www.frontignan.fr/ma-ville/talents-frontignan/talents-culture/jean-fauque/

Samedi 16 octobre

Tristen – 17h – Médiathèque Montaigne le Grand Baz’art

Avec ses envies de gris, de blanc et de contrejours polaires, on pourrait se dire que Tristen nous vient du grand froid… et pourtant, c’est du Sud de la France (Montpellier) que Tristen est originaire. C’est dans la chaleur où il fait bon vivre qu’il va creuser sa différence et construire la pudeur poétique qui habite ses chansons. Sur scène comme en studio, il enfile sa tenue de batteur / guitariste / pianiste / choriste / arrangeur bricolo qui prête oreille à tout. Il collabore ainsi à de nombreux projets : C , Myra Lee, Querencia, El Botcho, Porco Rosso, Saïbu, Dominique Pascaud, Jean Guidoni, Alex Rossi…

Tristen ose le mariage aventureux du rock indé et de la variété française en promenant ses élégances au gré de ses influences : Dominique A, Frédéric Lo ou Bertrand Belin.

Gratuit – réservations au 04 99 57 85 00