Sète - Les seniors chantent Brassens à l'occasion de la Semaine bleue

La Semaine bleue, organisée cette année du lundi 4 au vendredi 8 octobre à Sète, est ponctuée par de nombreux événements à Sète.

Ce rendez-vous est l’occasion, pour ceux qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser des animations favorisant les liens intergénérationnels, tout en invitant le public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les seniors dans notre société.

Pour illustrer cette volonté, un concert a été organisé mercredi 6 octobre par l’association AMMI, en présence d’un public venu nombreux et de Jocelyne Gizardin, déléguée à l'action sociale, et à la santé. Une chorale constituée de 14 membres des foyers du Thonnaire et du Vallon ont interprété des chansons de Brassens sur scène, en présence d’un trio de musiciens de la compagnie des Enjoliveurs : Fabien Marly à la contrebasse, Denis Fénelon aux claviers, Jérome Jehanno à la trompette.

La chorale, créée par le Centre communal d'action sociale il y a quelques années, est dirigée par Jean-Michel Balester, qui s’emploie à organiser régulièrement des représentations, afin de donner l’occasion aux résidents de se fédérer dans un projet commun.